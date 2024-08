Gabon : acquisition de radars mobiles, une solution pour traquer les chauffards sur la route

Ecouter l'article

Depuis le 22 juin 2024 la Direction générale de la Sécurité Routière (DGSR) a lancé la 6ème édition de sensibilisation pour les grands départs en vacances. Une mission de contrôle et de sensibilisation visant à réduire le nombre et la fréquence des accidents et qui a permis aux équipes de cette administration dirigé par le Colonel Jean-Baptiste Mayombo de tester un radar mobile offert par un citoyen, outil dissuasive qui pourrait constituer de manière efficiente à la lutte contre le phénomène de plus en plus grandissant des accidents de circulation sur les routes gabonaise.

En effet, depuis plus d’un mois, l’équipe de la direction générale de la sécurité routière est au contact des professionnels du transport routier. Une démarche d’autant plus essentielle que chaque semaine quasiment, des accidents sont enregistrés sur nos routes, très souvent dus aux erreurs humaines. C’est donc dans l’optique de réduire considérablement que cette action de sensibilisation est axé entre autres sur les dépassements dangereux, les excès de vitesse et la problématique de la fatigue et la somnolence au volant.

La DGSR en quête de solution contre les accidents de circulation

Cette campagne de proximité a permis au directeur général de la Sécurité routière, qui conduit cette mission, d’interpeller une fois de plus les conducteurs à la prudence, car comme il l’a rappelé, « qui va lentement va sûrement ». « Il faut dire que le phénomène d’accident de la route est en partie causé par le manque de signalisation, l’état de la route, l’état mécanique des véhicules mais aussi les erreurs humaines. D’où notre campagne de sensibilisation qui est essentiellement accès sur ces points », a confié Colonel Jean-Baptiste Mayombo, contacté par Gabon Media Time.

A noter que qu’outre les missions administratives quotidiennes, la présence du directeur général de la Sécurité routière sur le terrain montre non seulement de l’intérêt de ce dernier de contribuer à réduire le nombre et la fréquence des accidents mais aussi et surtout d’être au contact direct avec les usagers de la route afin de s’imprégner des réalités. Cette descente de terrain à d’ailleurs permis de tester pour la première fois au Gabon l’usage d’un radar mobile qui a été offert gracieusement par un compatriote. Il faut dire que cet outil pourrait constituer un élément dissuasif aux comportements à risque de certains conducteurs.

Selon une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en France, les radars ont effectivement permis de diminuer le nombre d’accidents sur la route. Et pour cause, le comportement des automobilistes ne se modifie pas uniquement au seul endroit où le radar est placé, mais sur tout un « halo spatial ». Ainsi, les accidents sont moins nombreux sur toutes les routes. Au Gabon, l’acquisition de ces outils pourrait donc constituer une réponse ferme pour solutionner la problématique des accidents, à condition bien sûr que le gouvernement daigne doter la Direction générale de la sécurité routière de moyen conséquent pour assurer au mieux ses missions.