Gabon : 3 embarcations pour accroître les capacités opérationnelles de la Marine marchande 

Ecouter l'article

Ce 30 juillet 2024, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma a réceptionné à la vallée Sainte-Marie de Libreville 3 embarcations qui seront affectées à la Marine marchande. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles de la Direction générale de la Marine marchande (DGMM).

Il s’agit d’une acquisition qui s’inscrit conformément aux orientations du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema de protéger les installations portuaires et maritimes du pays. C’est donc en présence du Directeur général de la Marine marchande, le lieutenant-colonel Ludovic Edgard Moundounga que le ministre de tutelle a réceptionné cette flotte essentielle au travail des agents.

Doper les capacités opérationnelles de la Marine marchande

Si par le passé, les agents de la Marine marchande devaient compter sur des embarcations des opérateurs pour effectuer des patrouilles en haute mer, ces nouveaux bateaux devraient désormais leur donner une certaine autonomie et accroître leurs capacités d’actions. En effet, il s’agit de 3 embarcations composées d’un Océan 26 réfectionné et de 2 Boston Whaler de 12 mètres, d’une puissance de 300 chevaux chacun et qui ont la particularité d’être insubmersibles.

Il s’agit « d’unités opérationnelles qui permettront à la Direction générale de la Marine marchande de se déployer plus souvent en mer et d’être autonome dans le cadre de ses missions de police maritime ». Selon le ministre en charge de la Marine marchande, le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma, « ces acquisitions vont rendre ce corps d’élite plus productif et renforcer son autorité ». C’est pourquoi, il a d’ores et déjà appelé les agents à « mettre en place un programme de patrouilles maritimes ».

Notons que ces embarcations s’inscrivent dans le cadre d’une série d’investissements effectués par la tutelle au profit de la Direction générale de la Marine marchande. En effet, cette direction vient de se voir doter de nouveaux locaux qui devront accueillir ses bureaux.