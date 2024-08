Finances publiques : le Département du Trésor américain en appui du Gabon

Ecouter l'article

Ce jeudi 1er août 2024, le ministre des Comptes Publics, Charles M’Ba a reçu en audience à son cabinet une délégation du Département du Trésor américain conduite par son directeur adjoint Patrick L. Stuart. Au menu de cette rencontre, la problématique de l’accumulation des arriérés de dette et la stratégie d’apurement y relative, la gestion de la trésorerie, l’amélioration de la transparence et les réformes en cours liées à la gestion des finances publiques.

Cet entretien entre les deux personnalités s’inscrit indéniablement dans la volonté d’échanger sur des enjeux cruciaux liés à la dette publique, notamment l’accumulation des arriérés et les stratégies d’apurement nécessaires pour redresser la situation financière devenue de plus en plus préoccupante. Ainsi, il était question de discuter de l’appui que pourrait apporter le Département du Trésor américain en matière de renforcement des capacités des agents de ce département ministériel.

Vers une coopération entre le Gabon et le Département du Trésor américain

Outre la question de la dette, Charles M’Ba et Patrick L. Stuart ont également abordé la gestion de la trésorerie et l’amélioration de la transparence. « Les deux parties ont souligné l’importance d’un cadre financier rigoureux et d’une gestion transparente, prérequis pour attirer les investissements étrangers. Cette initiative renforce non seulement la responsabilité budgétaire, mais elle promet également des bénéfices significatifs à long terme, en favorisant un environnement économique sain et durable », indiquent nos confrères d’Expression News.

Au terme de cet échange fructueux, le ministre des Comptes publics Charles M’ba et le directeur adjoint du Département du Trésor américain Patrick L. Stuart ont convenu de poursuivre leur collaboration, notamment à travers le renforcement des capacités des agents du ministère. Cette démarche de mutualisation des compétences et de partage des expériences augure d’un avenir radieux pour les finances publiques.