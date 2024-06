Fête des mères : les femmes célébrées par la fondation Ma bannière

Ecouter l'article

Ce jeudi 20 juin, des centaines de femmes se sont réunies à Libreville pour la célébration de la fête des mères en différé. L’événement initié par la Fondation Ma bannière a bue la participation de l’épouse du président de la Transition, Zita Oligui Nguema qui a tenue à honorer celles qui portent la vie ç travers une cérémonie empreinte de convivialité et 3 jours de formation sous le thème « femme africaine et épanouissement ».

Déterminée à œuvrer pour le bien-être des Gabonaises, Zita Oligui Nguema, par l’entremise de la fondation Ma bannière, a organisé trois jours d’activités s’inscrivant dans la célébration différée de la fête des mères. Ces journées ont été une occasion pour les participantes de communier ensemble, mais également de réfléchir sur les défis et les opportunités pour une plus grande contribution des femmes au développement du pays.

Zita Oligui Nguema pour l’épanouissement de la femme gabonaise

La cérémonie d’ouverture, qui a vu la participation de la troisième déléguée spéciale à la commune de Libreville, Lucienne Ogwalanga, s’est déroulée dans une atmosphère de joie et de solidarité. Cet événement a rassemblé des femmes de divers horizons pour partager des moments de bonheur et de reconnaissance. Prononçant son allocution, l’épouse du Général Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa gratitude et son admiration envers les mères gabonaises, soulignant leur rôle essentiel dans la société. « Votre rôle au sein de la famille et de la société est inestimable, et cette journée est une occasion précieuse pour vous rendre hommage », a déclaré Zita Oligui Nguema.

Après la cérémonie d’ouverture du jeudi 20 les panels de discussions ont été lancés et se poursuivront jusqu’au samedi 22 juin. Pendant ces 3 jours, les femmes et les filles sont entretenues sur différentes thématiques telles que l’entrepreneuriat, la gestion des émotions et l’unité dans la famille. L’objectif étant de fournir aux participantes les outils nécessaires pour s’épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle.

La célébration s’achèvera le samedi 22 juin prochain avec un dîner de gala. Au cours de cette soirée, des distinctions seront remises pour honorer les femmes leaders et influentes du Gabon. Un trophée et un tableau d’honneur seront décernés, célébrant ainsi les contributions significatives de ces femmes à la société gabonaise.