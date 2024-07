Covid-19 : 15 cas détectés entre le 1ᵉʳ janvier et le 30 juin 2024 au Gabon

C’est dans le cadre du Programme de surveillance intégrée de la maladie et réponse (SIMR) que le ministère de la santé, sous la tutelle du Pr. Adrien Mougougou a rendu publiques ce mardi 2 juillet 2024, les données de la situation épidémiologique au Gabon. Il en ressort que sur la période du 1er janvier au 30 juin 2024, 15 personnes ont été testées positives à la Covid-19.

Si dans notre précédent article intitulé Pèlerinage à la Mecque : plusieurs cas de covid-19 détectés au Sénégal, quid de la surveillance sanitaire au Gabon ? Nous pointons du doigt la résurgence des cas de covid-19 sur le continent, et pour laquelle les autorités gabonaises en place étaient appelées à plus de vigilance, les données publiées par le ministère de la santé dans le cadre de la surveillance intégrée de la maladie et réponse (SIMR) confirment cela. En effet, sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024, le bilan épidémiologique fait mention de 15 cas de covid-19 sur le territoire national.

15 cas de covid-19 détectés mais où ?

Si les données font état du nombre de personnes recensées sur une période de 6 mois, l’on ne saurait dire dans quelle province ces cas ont été enregistrés, puisque ces informations n’ont pas été fournies par le ministère de la Santé. Cependant, il serait tout de même judicieux de ne pas exclure des risques de résurgence de covid-19 consécutive à la grippe saisonnière qui bouscule très fortement les populations depuis novembre 2023. La preuve, les données contenues dans le SIMR font état de 20 286 cas de syndromes grippaux enregistrés dans la même période.

Rappelons que depuis le 9 mars 2022, les autorités sanitaires ont levé toutes restrictions sanitaires liées à la Covid-19. Dans le cadre de ces retours de cas, le ministère de la Santé avait d’ores et déjà rassuré que les structures sanitaires du pays étaient dotées de moyens propices pour assurer la détection rapide des cas suspects. Tout en exhortant les populations au respect des mesures barrières, qui restent de mise à savoir, le lavage des mains au savon, à l’eau, ou l’usage d’une solution hydroalcoolique, tousser dans le pli du coude, le port du masque de protection en cas de nécessité.