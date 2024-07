Conflit Russo-ukrainien : le Gabon victime de chantage de la part desAméricains

Ecouter l'article

Le Gabon, à l’instar de plusieurs autres pays du monde, est-il victime d’un chantage de la part des Etats Unis d’Amérique, dans le cadre du conflit russo-ukrainien ? C’est ce qui semble ressortir des clarifications faites par le ministère des Transports parues le 13 juin dernier chez notre confrère Info241, après que les autorités gabonaises aient été accusées d’immatriculer des navires russes servant à ce pays à contourner les sanctions occidentales.

C’est une sortie des autorités gabonaises qui valait la peine d’être faite et qui met en lumière des pressions visant à pousser certains pays à se positionner sur le conflit actuellement en cours sur le continent européen. Pour le ministère des Transports, la cabale lancée contre le Gabon vise à infléchir sa position de neutralité entre la Russie et l’Ukraine.

Le Gabon attaché à sa neutralité dans le conflit russo-ukrainien

Tout est parti d’un article paru dans le Wall Street Journal, très accusateur vis-à-vis du Gabon, car accusant les pays d’aider la Russie à « contourner les sanctions occidentales en immatriculant une flotte de pétroliers vétustes », précise Info241, citant le Wall Street. Selon le Journal Britannique, la « flotte fantôme » fransfererait du pétrole en mer pour effacer toute identification de l’origine de la cargaison. Des affirmations battues en brèche par le ministère gabonais des Transports qui affirme n’avoir enfreint aucune disposition de la législation internationale en matière d’immatriculation des navires maritimes.

Selon les autorités gabonaises, « Le Gabon, comme d’autres nations, fait face à des pressions, notamment de la part du gouvernement américain, pour prendre position dans le conflit ukraino-russe ». Tout en réitérant la neutralité du Gabon dans ce conflit lointain, le ministère des Transports a tenu à préciser la position du gouvernement « tant qu’un navire n’a commis aucune infraction, il sera immatriculé, indépendamment de l’origine de ses propriétaires ». Par ailleurs, les autorités indiquent qu’aucun navire frappé par les sanctions occidentales n’est immatriculé par le Gabon, et en cas de doute, les immatriculations sont retirées.

Rappelons que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie a subi plusieurs séries de sanctions, qui touchent aussi bien son système bancaire, ses entreprises, des milliers de personnalités russes, mais aussi ses hydrocarbures (pétrole et gaz principalement). Si plusieurs pays dits du « sud global » ont pour la plupart fait le choix du non-alignement, à l’instar du Gabon qui a appelé en septembre 2023 à la désescalade, des pressions occidentales et notamment américaines se poursuivent, et qui frappent davantage les pays fortement dépendant des aides occidentales.