Cameroun : les diplômes de 6 étudiants gabonais en hôtellerie retenus pour impayés de l’Etat

6 étudiants gabonais de la promotion 2021-2024 de l’école de l’hôtellerie et du tourisme de la CEMAC (EHT-CEMAC) sont actuellement coincés au Cameroun sans moyens de subsistance. La raison de leur situation précaire, réside dans la rétention de leurs diplômes par l’établissement, qui n’aurait pas reçu le paiement des frais d’inscription de l’Etat gabonais. Ces étudiants ont contacté la rédaction de Gabon Media Time pour dénoncer le mutisme de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) et du ministère du Tourisme, respectivement dirigés par le Pr. Ruphin Ndjambou et Pascal Ogowe Siffon, qui les auraient abandonnés.

En 2021, 19 étudiants gabonais avaient été admis au concours d’entrée de l’EHT-CEMAC. Cependant, seuls 13 d’entre eux ont reçu leurs diplômes, et quasiment tous se trouvent dans l’impossibilité de rentrer au pays. Les six étudiants restants sont bloqués au Cameroun en raison de l’impayé de leurs frais d’inscription, s’élevant à 1,2 million de francs CFA, soit 100 000 par an et par personne pendant deux ans. L’ensemble du groupe attend également le financement de leur rapatriement par l’État, conformément à l’accord signé avec l’établissement dès le début de leur formation.

6 gabonais privés de diplômes fautes de paiement

Cette situation désespérée pousse les étudiants à s’interroger sur l’intérêt que leur porte l’Etat gabonais. Privés de leurs diplômes et de moyens de subsistance, ils voient leur avenir compromis. « Ça devient compliqué pour nous de manger », a expliqué l’un d’eux. Le non-paiement des frais d’inscription et l’absence de prise en charge pour leur retour au Gabon soulèvent des questions sur la gestion des engagements pris par l’Etat envers ces jeunes en quête de formation et d’opportunités professionnelles.

Aux dernières nouvelles, le Directeur du Tourisme, Arcade Lepeyi aurait échangé avec les étudiants concernés. Au cours de cette discussion il leur aurait garanti qu’à l’issue de la rencontre qu’il a eu ce jour avec le ministre de tutelle, Pascal Ogowe Siffon, leur dossier est en attente du décaissement des fonds. Une énième promesse à laquelle ils ont du mal à croire. « Ce n’est pas la première fois, ils ont toujours donné de faux espoirs et après ils nous abandonnent », a indiqué notre source. Gageons que les choses rentrent enfin dans l’ordre pour ces compatriotes qui sont allés se former pour le développement du pays.