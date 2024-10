Cameroun : démenti du gouvernement à propos des rumeurs sur le décès de Paul Biya

Ecouter l'article

Depuis quelque temps, courait une folle rumeur sur le décès du président camerounais Paul Biya. Après quelques jours de silence, le gouvernement camerounais à finalement apporté un démenti, dans un communiqué daté du 08 octobre et signé du ministre de la Communication, porté-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi.

Âgé de 91 ans, et au pouvoir depuis 1982, Paul Biya est toujours en vie si l’on en croit le gouvernement camerounais. En effet, dans son communiqué, le porte-parole du gouvernement dénonce « des annonces péremptoires, assorties de commentaires tous aussi tendancieux les uns que les autres, mais sans aucun rapport avec la réalité des faits ».

Paul Biya en séjour privé en Europe

C’est l’information communiquée par les officiels camerounais afin de lever tout équivoque que l’état de santé du plus vieux chef d’Etat au monde encore en fonction. « Le Gouvernement de la République affirme sans ambages que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs et entend ici y apporter un démenti formel », indique le communiqué. Selon les autorités, « au lendemain du Sommet Chine- Afrique auquel il a pris une part active, le Chef de l’Etat s’est accordé un bref séjour privé en Europe », poursuivent-ils sans plus de précisions quant au pays européen dans lequel serait descendu Paul Biya.



Le gouvernement camerounais indique toutefois que le chef de l’Etat reste « attentif à l’évolution de la vie nationale ». C’est pourquoi, il invite aussi bien « les camerounais que les partenaires et les pays amis, à ne point se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d’instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des groupuscules et des individus pernicieux, à des fins inavouées ».