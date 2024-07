Bwelitribe : lutte contre le plagiat musical, engageons-nous pour l’authenticité et l’originalité

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que le média Bwelitribe a annoncé nouvelle initiative visant à préserver l’intégrité et l’originalité des œuvres musicales. Ainsi, les artistes auteurs de plagiat ne seront plus diffusés sur leur site internet. Ci-dessous, l’intégralité du communiqué.

Libreville, le 01 juillet 2024 – Depuis plusieurs années, la prolifération de « remix » plagiés sur des sons nigérians ou américain a atteint son paroxysme. Face à cette situation alarmante, Bwelitribe, le média des afros super stars de demain, annonce une nouvelle initiative visant à préserver l’intégrité et l’originalité des œuvres musicales.

Conformément à l’article 30 de la loi instituant la protection du droit d’auteur et des droits voisins du 29 juillet 1987, « l’exploitation d’une œuvre ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable formelle et par écrit de l’auteur, ou de ses ayants droit ou ayants cause. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans l’autorisation de l’auteur est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation, l’arrangement, la transformation ou la reproduction par un procédé quelconque. »

En raison de ce cadre légal strict, Bwelitribe a décidé de ne plus publier de sons plagiés. Nous nous engageons à respecter pleinement les droits d’auteur et à nous aligner sur les exigences de la loi. Par conséquent, tout contenu dont le plagiat a été reconnu sera supprimé de notre plateforme, sauf si l’artiste a clairement indiqué l’emprunt.

Une Campagne Contre le Plagiat : « Non au Plagiat »

Dans le cadre de cette initiative, Bwelitribe lance une campagne sur les réseaux sociaux à partir du 15 juillet 2024 intitulée « Non au Plagiat ». Cette campagne vise à sensibiliser la communauté musicale et à encourager la créativité authentique. Nous invitons tous les médias, managers, partenaires et artistes à se joindre à nous dans cette démarche importante. Vous pouvez participer en envoyant une vidéo selfie avec votre message de soutien à cette cause. Bwelitribe se chargera de la compilation, du montage et du branding de ces vidéos pour la campagne.

Bwelitribe exhorte tous les artistes à faire preuve d’honnêteté en créditant les auteurs des œuvres qu’ils utilisent et à démontrer leur créativité pour favoriser l’essor de la musique gabonaise vers de nouveaux sommets. Ensemble, disons « Non au Plagiat » et promouvons une culture musicale riche et originale. Rejoignez-nous dans cette lutte pour l’intégrité artistique et le développement durable de notre patrimoine musical.

Nous remercions notre communauté pour sa compréhension et son soutien continus dans la promotion d’une culture musicale authentique et respectueuse des droits d’auteur. Pour plus d’informations ou pour envoyer vos vidéos, veuillez contacter : Email : bwelitribe.future@gmail.com Téléphone : +241 074 69 63 95

À propos de Bwelitribe

Bwelitribe est un média urbain engagé dans la promotion et la valorisation de la musique gabonaise et africaine et fondé en 2014. Notre mission est de soutenir les artistes locaux et de mettre en lumière leur talent à travers une plateforme dédiée à l’authenticité et à l’innovation.

