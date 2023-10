Alfred Mabika et Guy Roger Nzamba sceptiques quant à leur retour au Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de son discours circonstanciel lors de sa prestation de serment le 4 septembre dernier que le président de transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema avait fait appel au retour des exilés. Une invitation qui selon nos confrères de Radio France Internationale (RFI) rendrait sceptiques Alfred Mabika et Guy Roger Nzamba.

Dans le cadre de la restauration des institutions du Gabon, le président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, avait fait appel à toutes les forces vives de la nation. La main tendue qui visait à inclure toutes les parties prenantes concernait également les exilés du pays. Une action salutaire qui laisse dubitatives certaines personnes victimes d’expatriation.

Vers un retour au pays de Alfred Mabika et Guy Roger Nzamba?

Selon nos confrères de RFI, l’ancien ministre du Commerce et de l’Industrie, puis de la Jeunesse et des Sports Alfred Mabika craindrait des représailles si seulement il rentrait au Gabon. « Le rêve de tout exilé, c’est le retour dans son pays natal. Est-ce que c’est demain ? Dans une semaine ? Dans deux semaines ? Je ne sais pas mais sur le principe, je viendrai au Gabon. Je suis très heureux de penser que je vais devoir retrouver mon pays, après près de huit ans d’absence ».

L’ancien international gabonais a pour sa part déclaré prendre son temps sur la question de son retour. D’après Guy Roger Nzamba « Le pays me manque énormément. J’ai envie de rentrer. Au vu des meilleures allocutions, ça me donne plutôt envie de rentrer mais par mesure de prudence, je préfère attendre encore un tout petit peu. ». Ainsi, ces deux personnalités se questionnent sur les poursuites qui avaient été entamées des années auparavant sous le régime Bongo PDG.

Rappelons que Alfred Mabika, a été ministre du Commerce et de l’Industrie, puis de la Jeunesse et des Sports, aussi président directeur général de la Poste Bank. Ce dernier avait été accusé d’avoir détourné 100 milliards de FCFA lorsqu’il était PDG de La Poste. Et avait trouvé refuge en France. Guy Roger Nzamba quant à lui est un ancien international gabonais qui avait pris la poudre d’escampette en 2016, après une descente des forces de l’ordre à son domicile. Suite à une déclaration de soutien à l’opposant Jean Ping.