AFIWEEK 2024 : le plus jeune bachelier gabonais ambitionne devenir pilote

C’est en marge de la sSemaine de l’aviation de la Région AFI que le président de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) Salvator Sciacchitano et le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) le Général Eric Franck Tristan Moussavou ont échangé avec les jeunes. Une session qui a permis d’édifier ces derniers sur les questions relatives aux métiers de l’aviation et qui a vu la participation très remarquée du plus jeune bachelier de la session 2024, Samuel Anthony Ntogo Ella.

Organisée en collaboration avec l’Association des Jeunes Professionnels Africains de l’Aviation (Young African Aviation Professional Association) cette rencontre s’inscrivait pleinement dans la droite ligne de la campagne de vulgarisation des métiers de l’aviation initiée par l’agence nationale de l’aviation Civile. Objectif : présenter et édifier les jeunes sur la diversité des métiers disponibles dans l’industrie aéronautique.

Samuel Anthony Ntogo Ella, prochain pilote gabonais ?

Photo de famille avec le président du Conseil de l’OACI Salvator Sciacchitano et le directeur général de l’OACI Franck Tristan Moussavou © D.R.

La rencontre de ce jeudi 18 juillet 2024 était donc l’occasion pour l’assistance d’avoir un aperçu sur les professions qui englobent ce secteur prometteur qui est l’aérien. À cet effet, les participants ont échangé avec les experts du domaine. Les questions liées aux enjeux actuels de l’aviation, les opportunités d’études et de formations qui les prépareront à devenir les leaders de demain dans ce secteur en perpétuelle évolution ont été au cœur des discussions.

Présent lors de cette session d’échange, le jeune Samuel Anthony Ntogo Ella, plus jeune bachelier de l’année académique 2023-2024 qui est âgé de 14 ans n’a pas manqué d’exprimer son satisfecit avec l’organisation de cette rencontre. Il a d’ailleurs exprimé son ambition de poursuivre ses études en s’orientant dans le domaine aérien pour devenir pilote. D’ailleurs, le jeune bachelier en série C prendra part au sommet de l’aviation qui se tiendra en Afrique du Sud. Rappelons que le jeune prodige a obtenu son examen dans la ville de Mouila et était régulièrement inscrite au lycée Léon Mboumba de Fougamou dans la province de la Ngounié.