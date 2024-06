Follow on X

Port-Gentil : des élèves de terminale édifiés sur les métiers de l’aérien par l’ANAC et ses partenaires

Redynamiser le secteur de l’aérien au Gabon, en suscitant des vocations dans les métiers qui y sont rattachés. C’est la volonté du président de la Transition, le général Brice Oligui Nguema, qui vient de marquer un grand pas dans la matérialisation de cette vision, en créant la nouvelle compagnie aérienne nationale, Fly Gabon. C’est dans cette optique que l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) et ses partenaires ont entamé courant mars 2024, une tournée nationale de présentation des métiers de l’aérien aux élèves de terminale. Ainsi, pour la dernière phase de son opération, la délégation s’est rendue à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime, le week-end écoulé pour édifier les apprenants sur les métiers de l’aérien.

Le vendredi 31 mai 2024, une délégation de l’Agence nationale de l’aviation civile et ses partenaires s’est rendue dans la ville de sable pour édifier les élèves des classes de terminale de la localité sur les opportunités professionnelles dans ce secteur aérien. Cette opération de charme s’inscrit dans la poursuite de de la tournée nationale qu’à entamé l’Agence aux mois de mars et avril dernier d’abord à Libreville et dans le reste des provinces pour susciter des vocations chez les jeunes futurs bacheliers.

Une campagne éducative et inspirante

La campagne nationale de sensibilisation aux métiers aériens s’est achevée à Port-Gentil, après avoir parcouru plusieurs villes du Gabon, telles que Franceville, Lambaréné, Mouila, Tchibanga, Koulamoutou, Makokou et Oyem. Cette initiative éducative a permis de toucher plus de mille apprenants, leur faisant découvrir des carrières souvent perçues comme inaccessibles. L’objectif était de présenter la diversité des métiers disponibles dans l’industrie aéronautique.

Cérémonie de clôture à Port-Gentil

La cérémonie de clôture s’est tenue en présence du Général Éric Tristan Franck Moussavou, Directeur général de l’ANAC, du proviseur du Lycée islamique, Claive Fidèle Inguenza, ainsi que des représentants des partenaires de l’industrie aéronautique. Les élèves ont pu découvrir des métiers variés, allant de pilote d’avion à mécanicien aéronautique, en passant par restaurateur aéroportuaire, la sûreté aérienne et les enquêtes liées à l’Asecna.

Orienter les jeunes vers des carrières prometteuses du secteur aérien

Les experts ont mis l’accent sur les perspectives prometteuses en termes d’épanouissement financier et l’importance de maintenir un bon régime de vie pour les prétendants à ces métiers. Les élèves ont exprimé leur intérêt en posant des questions sur l’accompagnement financier, la transparence des processus et la participation aux concours pour les jeunes résidant loin de Libreville.

Un soutien affirmé de l’État à travers l’ANBG

Les représentants de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) et de l’Agence nationale de l’aviation civile ont rassuré les élèves des lycées, notamment ceux inscrits dans les séries scientifiques, quant aux financement que cet instrument de l’Etat leur apportera s’ils sont retenus dans des établissement qui forment aux métiers de l’aérien, tout en soulignant l’engagement ferme de la puissance publique à les soutenir financièrement.

Le Général Éric Tristan Franck Moussavou, Directeur Général de l’ANAC, a exprimé son souhait « d’ouvrir les portes de cette filière à la jeunesse, car l’avenir de l’aviation civile repose entre leurs mains. » Ce dernier a mis en avant les nombreuses opportunités de formation disponibles, tant au Gabon qu’à l’étranger, grâce à des partenariats avec des institutions reconnues internationalement. « Nous croyons en vos capacités et en votre potentiel. Avec le soutien adéquat, vous pouvez atteindre des sommets et contribuer de manière significative à l’essor de notre pays dans le domaine de l’aviation civile, » a-t-il ajouté, encourageant les jeunes à saisir ces opportunités et à s’engager pleinement dans cette voie prometteuse.

Une initiative fortement soutenue par le président Oligui Nguema

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du chef de l’État, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui reconnaît l’importance stratégique du secteur aérien pour le développement économique et la connectivité du Gabon. Conscient des enjeux et des opportunités que représente ce secteur, le président de la Transition a récemment marqué un tournant décisif en créant la nouvelle compagnie aérienne nationale, Fly Gabon.

La création de Fly Gabon vise à revitaliser l’industrie aéronautique gabonaise, à renforcer les capacités de transport aérien du pays, et à offrir de nouvelles opportunités d’emploi aux jeunes Gabonais. Cette nouvelle compagnie nationale ambitionne de devenir un acteur clé dans le développement économique et social du Gabon, en facilitant les échanges commerciaux, en améliorant la connectivité régionale et internationale, et en promouvant le tourisme.

Un futur prometteur dans le secteur aérien

La cérémonie s’est conclue par la remise d’un cadeau du Directeur Général de l’ANAC au proviseur du lycée islamique, suivie du rituel de la descente des couleurs. Un appel à candidature sera bientôt lancé pour les élèves gabonais de toutes séries, visant à constituer la première cohorte d’impétrants, baptisée « Promotion Oligui Nguema ». Les formations seront dispensées aussi bien dans les centres de formation professionnelle du Gabon que dans des établissements supérieurs spécialisés à l’étranger. Ainsi, l’ANAC, en alignement avec les plus hautes autorités du pays, œuvre pour ouvrir l’accès aux métiers de l’aviation civile, offrant aux jeunes Gabonais des perspectives d’avenir solides et prometteuses.

In fine, les candidats retenus seront formés dans les meilleures écoles du monde, notamment en Éthiopie, au Maroc, au Niger, en Afrique du Sud, en Tunisie, en France et bien d’autres. Ces formations internationales garantiront aux futurs professionnels gabonais de l’aviation civile une expertise de premier ordre, leur permettant de contribuer efficacement au développement et à la modernisation du secteur aérien au Gabon.