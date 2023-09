Italie : Jeffrey Onganga, un Gabonais dans les 30 élites africaines à STG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Rendue publique récemment par la prestigieuse School of transnational governance (STG) de l’Institut universitaire européen (IUE), la liste des 30 leaders émergents africains comprend un Gabonais. Il s’agit de Jeffrey Onganga, diplomate et cadre à l’Union africaine, considéré comme un potentiel pour l’avenir de l’Afrique.

À l’heure où le Gabon ouvre une nouvelle page de son histoire avec la fin de la dynastie Bongo-PDG, la jeune classe politique pourrait y voir un boulevard pour se faire sa place au soleil. Au nombre de ceux qui pourraient se frayer un chemin, Jeffrey Onganga. Sélectionné parmi les 30 jeunes émergents sur le continent africain, notre compatriote a un fort potentiel.

Un fonctionnaire international au service de l’Afrique

Expert en relations internationales et en communication politique, Jeffrey Onganga arrive à l’Union africaine en 2017 après un passage aux affaires publiques et des stratégies de communication. Ancien président des étudiants gabonais en Afrique du Sud, il devient secrétaire général du syndicat du personnel de l’organe législatif de l’UA. Il y fera 2 mandats dès 2018. En 2019, il est compté pour le Programme de visiteurs de l’Union européenne (EUVP), réservé aux jeunes leaders du monde.

Une vue des 30 élites africaines à STG Florence © D.R.

À l’organe législatif, il est chargé de la visibilité du rôle de cet Organe. Et ce dans la mise en œuvre de l’Agenda 2063 ainsi que la promotion de l’intégration régionale, la paix et la sécurité. Notre compatriote assure le pont avec diverses parties prenantes. Il s’agit entre autres des chefs d’institutions médiatiques, la société civile, les partenaires nationaux et internationaux et les organes délibératifs des États membres de l’Union africaine.

Jeffrey Onganga parmi la crème de la crème à Florence

School of transnational governance (STG) traduit littéralement par Ecole de gouvernance transnationale est rattachée à l’Institut universitaire européen (IUE). On y dispense une formation de haut niveau sur les méthodes, les connaissances, les compétences et la pratique de la gouvernance qui s’applique au-delà de l’Etat. C’est donc à Florence que Jeffrey Onganga et les autres aspirants dirigeants africains seront suivis pendant 3 mois.

Jeffrey Onganga avec le président de l’UA © D.R.

Il est judicieux de préciser qu’ils prendront part aux séminaires de formations et des sessions de développement des compétences, des conférences et des visites d’étude dans les institutions européennes pour des échanges avec les autorités politiques du vieux continent. La sélection méticuleuse est faite sur la base d’une approche scientifique qui prend en compte le potentiel, la performance et l’impact réels de ces jeunes africains dans les secteurs susmentionnés.