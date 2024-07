Haut-Ogooué : démarrage de l’opération de délivrance du NIP 

Ecouter l'article

La machine est véritablement lancée depuis le 3 avril 2024, date marquant le début de l’opération de délivrance du Numéro d’identification personnel (NIP) sur le territoire gabonais. Une opération qui par la suite s’est ouverte dans l’hinterland. C’est notamment le cas, dans la province du Haut-Ogooué le week-end écoulé dernier où le Gouverneur de la province Jacques Denis Tsanga a procédé au lancement de cette opération importante, rapporte le quotidien l’Union paru ce mercredi 17 juillet 2024.

L’antenne provinciale de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) a servi de cadre le 13 juillet au démarrage de l’opération de délivrance du Numéro d’identification personnel (NIP) et ce en présence du Gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga. Ce lancement à Franceville de délivrance du NIP est la matérialisation de la promesse faite par le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qui s’est engagé à redonner au peuple gabonais sa dignité.

L’établissement du NIP désormais possible à Franceville

Ainsi après le lancement à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué, puis à Port-Gentil dans l’Ogooué-Maritime, la province du Haut-Ogooué a son tour peut désormais se réjouir d’accueillir cette campagne afin de pouvoir établir aux populations le précieux sésame qu’est le NIP, lequel leur permettra d’obtenir leur Carte nationale d’identité électronique (CNIE) « Nous venons de constater que les équipements pour le NIP sont prêts et nous allons commencer la production de ce document qui conditionne l’obtention de la carte d’identité nationale » a déclaré le Gouverneur de la province, Jean Denis Tsanga qui s’est réjoui d’avoir pu obtenir son NIP.

Les populations sont donc invitées à se rendre massivement dans les locaux de la DGDI à Franceville où deux bureaux ont été mis en place pour assurer cette opération. Donc un bureau d’impression pour les populations ayant déjà été enrôlées sur les listes électorales de 2013 à 2023 et le second bureau concerne l’enrôlement des personnes âgées de 16 ans et n’ayant jamais été inscrites sur les listes électorales. Par ailleurs le quotidien l’Union indique que l’antenne provinciale de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) est le site dédié à accueillir les 11 départements du Haut-Ogooué en attendant le lancement officiel dans les chefs-lieux.