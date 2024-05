Gabon : une levée de 1,3 milliard de FCFA pour la promotion immobilière en Afrique francophone par le groupe Trianon 

Ecouter l'article

Le groupe TRIANON, référence dans le secteur de la construction et de la promotion immobilière au Gabon et en Côte d’Ivoire, est fier d’annoncer une levée de fonds significative auprès de I&P. Cette levée de fonds s’élève à 2 millions d’euros soit 1,3 milliard de FCFA. Cette opération renforce la position de TRIANON en tant que leader innovant et dynamique dans l’industrie immobilière au niveau national.

Fondée en 2012, TRIANON est un promoteur-constructeur implanté au Gabon et en Côte d’Ivoire, qui après une première levée de fonds auprès de I&P (en 2014 avec une sortie en 2022), a su devenir en 12 ans l’une des références dans les, domaines de la construction et de l’immobilier au Gabon. Le Groupe aspire maintenant à accélérer son expansion sur le continent africain, en se focalisant particulièrement sur la Côte d’Ivoire, et sur les marchés émergents et dynamiques des grandes capitales d’Afrique francophone.

Une seconde levée de fonds réussie

Cette seconde levée de fonds, dix ans plus tard, est la matérialisation de sa constance, et réaffirme la confiance et le soutien continu du fonds d’investissement I&P envers la vision et les ambitions de TRIANON.

Folly Koussawo, Fondateur et PDG du Groupe TRIANON affirme : « Nous sommes extrêmement enthousiastes de poursuivre notre partenariat avec I&P et de concrétiser nos ambitions de devenir un acteur majeur de la transformation des villes africaines. ». Oty Kevin Aïe, Responsable Investissements chez I&P, a quant à lui exprimé son enthousiasme « En renouvelant ce partenariat avec Trianon, nous avons l’opportunité de contribuer significativement à l’amélioration des conditions de logement des populations locales en proposant des biens de qualité et en développant des méthodes innovantes d’acquisition de logements. ».

Visuel Levée de fonds Trianon Homes © D.R.

Ben Kouakou, Directeur des Investissements chez I&P, a souligné l’excellente collaboration entre Folly et I&P, et comment cela s’aligne avec la vision d’I&P : « Avec ce nouvel investissement, IPAE 2 contribue pleinement à la mission d’impact du groupe I&P visant à promouvoir l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs africains responsables. Les fonds IPAE sont des véhicules généralistes destinés à soutenir le développement des PME africaines citoyennes pour un renforcement multidimensionnel. Cet accompagnement se matérialise à travers un financement en fonds propres ainsi qu’un soutien stratégique et organisationnel. »

EMSY Capital, avec à sa tête M. Renaud Bassot a agi en tant que conseiller financier de Trianon dans cette transaction, tandis que Pierre Marly du cabinet LPA-CGR a conseillé IPAE2 sur les aspects juridiques de l’investissement.

A propos de TRIANON

Fondée en 2012, TRIANON est un promoteur-constructeur implanté au Gabon et en Côte d’Ivoire. Avec la VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement), un mode d’acquisition simple, sécurisé et non spéculatif, nous aspirons à être leader de la promotion immobilière et architecte de la transformation urbaine du continent. Leur mission repose sur deux piliers essentiels, concevoir, réaliser et construire des cadres de vie adaptés et durables mais aussi, agir pour la transformation des villes africaines.

Leur objectif est de créer un environnement adapté à notre mode de vie, préserver les écosystèmes locaux tout en ayant un impact sociétal positif. TRIANON offre l’opportunité de participer à la construction de l’Afrique de demain.