Gabon : un boutiquier molesté pour avoir couché avec une mère et sa fille

Très tôt dans la matinée du vendredi 19 juillet 2024 à Nzeng-ayong zone Montalier, un boutiquier répondant au nom de Salem a été visité par des individus surexcités. Commis par une quadragénaire qui soutient entretenir une idylle de longue date avec le commerçant, ces jeunes l’ont mis à l’index du fait qu’il entretiendrait également une relation avec la fille de la plaignante.

Comment est-ce possible de se livrer à un commerçant pour recevoir des vivres en retour ? C’est pourtant la triste et stricte réalité dans plusieurs quartiers du Grand Libreville. Récemment à Montalier, c’est un boutiquier qui en a fait les frais. Ce dernier a été pris à partie par des jeunes suite à la dénonciation faite par une dame. La plaignante ne serait nulle autre que la mère de l’actuelle petite amie du boutiquier. Une cacophonie totale.

Mère et fille amantes du même homme !

La précarité a ceci de particulier qu’elle peut pousser aux vices les plus extrêmes. Dans les quartiers sous intégrés, le pouvoir d’achat est des plus insignifiants. Toute chose qui fonde la toute puissance des commerçants. Lesquels s’érigent en bailleurs de fonds pour les personnes en difficulté. Aussi, avec le mécanisme de crédit en biens, les demandeurs deviennent prisonniers de leurs besoins.

En contrepartie de leurs impayés, certaines femmes décident de pactiser avec ces ressortissants maliens, sénégalais voire Burkinabé en misant leurs corps. Ce qui ne relève d’aucune infraction en soi car il est difficile de prouver qu’il ne s’agit pas d’une idylle et non de la prostitution. Seulement, Salem aurait poussé le bouchon loin en se mettant à courtiser la fille de son amante âgée de 20 ans. Les deux tourtereaux seront surpris par la quadragénaire qui va aviser ses fils et neveux

Surpris avec la jeune femme après avoir passé la nuit précédente avec sa mère, Salem va faire profil bas et reconnaître son erreur. Ce qui ne va pas attendrir la bande de jeunes hommes. Remontés car estimant que le boutiquier « fait le désordre » ces derniers vont vouloir en venir aux mains. N’eut été l’intervention d’un riverain qui va conseiller les assaillants. Grâce à un membre de leur communauté, Salem va décider de changer de lieu d’exercice de son commerce. Il va alors changer de boutique avec un autre de son frère installé à Belle-Vue 2.