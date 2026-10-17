Gabon : le gouvernement appelé à traduire les recommandations du Dialogue national inclusif en réformes concrètes

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, de poursuivre la mise en œuvre des attentes exprimées à l’occasion du Dialogue national inclusif (DNI) d’avril 2024. Près de deux ans et demi après ces assises, le chef de l’État entend voir les orientations issues de cette concertation traduites dans les textes et les pratiques administratives. Une exigence qui remet au centre du débat la question de l’effectivité des réformes institutionnelles promises.

Organisé en avril 2024 dans le contexte de la transition politique ouverte le 30 août 2023, le Dialogue national inclusif devait contribuer à définir les orientations de la refondation institutionnelle du Gabon. Depuis, le pays a engagé plusieurs transformations politiques, mais la concrétisation des attentes formulées lors de ces assises demeure un enjeu de gouvernance. À travers sa nouvelle instruction, Brice Clotaire Oligui Nguema rappelle que l’adoption de textes ne constitue qu’une étape et que les changements annoncés doivent également se traduire dans le fonctionnement quotidien de l’administration.

Les recommandations du DNI remises à l’ordre du jour

Dans le communiqué final du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, le chef de l’État a insisté sur la modernisation de la gouvernance publique, conformément aux attentes exprimées par les Gabonais lors du Dialogue national inclusif. Il a demandé que celles-ci soient traduites dans les textes et mises en œuvre au quotidien par l’administration.

Cette orientation place les ministères devant une responsabilité particulière : assurer la continuité des réformes et veiller à leur application effective. Elle suppose également d’identifier les recommandations déjà concrétisées, celles dont l’exécution demeure partielle et celles nécessitant encore des mesures législatives ou réglementaires.

Au-delà des textes, l’enjeu de leur application

La portée d’une réforme institutionnelle ne dépend pas uniquement de son adoption. Elle repose également sur les moyens administratifs, humains et financiers mobilisés pour garantir son application. Sans dispositifs de suivi, les orientations arrêtées peuvent rester éloignées des réalités vécues par les citoyens.

Le président de la République a d’ailleurs rappelé, lors de ce même Conseil, qu’« une activité n’est pas un résultat, et un texte non appliqué n’est pas une réforme ». Une exigence qui invite à apprécier l’action gouvernementale à partir des changements effectivement observables, plutôt qu’au seul nombre de décisions annoncées.

La nécessité d’un bilan transparent des engagements

Le communiqué gouvernemental ne présente toutefois aucun état d’avancement détaillé des recommandations du DNI. Il ne précise pas non plus les mesures dont l’application devrait être accélérée ni le calendrier retenu pour leur concrétisation.

La publication d’un bilan documenté permettrait de mieux apprécier les progrès accomplis et les chantiers encore ouverts. Pour le gouvernement, l’enjeu sera désormais de démontrer que les engagements issus du Dialogue national inclusif produisent des effets durables sur la gouvernance publique. Car la crédibilité de la refondation institutionnelle dépendra moins de la répétition des engagements que de leur traduction effective dans la vie des Gabonais.