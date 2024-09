Gabon : reprise des descentes sur le terrain des inspecteurs du travail 24 ans après

Ecouter l'article

Dans l’optique de mettre la main sur les employeurs indélicats, le ministère du Travail et de la Lutte contre le chômage, dirigé par Adrien Nguema Mba a procédé le mardi 23 septembre au lancement des opérations de sensibilisation nous rapporte le quotidien l’Union de ce jeudi 26 septembre 2024. Une opération qui a été réactivée 24 ans après qui ont l’espère permettra de mettre un terme à l’esclavagisme subi par bon nombre d’employés dans des sociétés.

Afin de redonner leur dignité aux travailleurs gabonais, le ministre du Travail et de la Lutte contre le chômage, Adrien Nguema Mba, sous l’impulsion du Président de la transition, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema a déployé ses équipes sur le terrain notamment les inspecteurs du travail le 23 septembre dernier. Il est question pour ces derniers de se déployer sur tout le territoire national, afin de remettre de l’ordre dans le secteur du travail et ce à travers une vaste campagne de sensibilisation à l’endroit des entreprises qui foulent au pied les dispositions du code travail en République Gabonaise.

Les inspecteurs du travail sur le terrain après 24 ans d’absence

C’est donc en présence du Secrétaire général du ministère du Travail, Alain Afenere Mevyann , accompagné d’une délégation d’inspecteurs du travail et des agents de l’administration publique que s’est effectuée la descente sur le terrain dans certaines entreprises du Grand Libreville rapporte l’Union. « Notre descente sur le terrain vise à décourager ces gens-là et à attirer la vigilance des opérateurs économiques sur le phénomène des faux inspecteurs » a martelé le Secrétaire général du ministère du travail. Tout en rappelant que cette reprise des contrôles qui intervient 24 ans après l’absence de telles opérations avait favorisé les mauvaises habitudes et la maltraitance des employés par leurs employeurs à l’instar du cas de Fober Gabon qui avait fait l’objet de dénonciations de telles pratiques souligne l’Union.

Par ailleurs, avant de passer à la phase de répression, le ministère du Travail a d’abord tablé sur la sensibilisation comme l’a souligné Alain Afenere Mevyann qui a d’ailleurs rappelé que les entreprises installées au Gabon ont le devoir de fournir un travail décent aux Gabonais. « De nombreuses entreprises n’hésitent pas à traumatiser leurs employés. Nous l’avons ressenti à China Square, les employés ont peur de s’exprimer on ne veut plus voir ce genre d’entreprises ». Ainsi une fois la sensibilisation terminée, « tout chef d’entreprises récalcitrant se verra sanctionné et ce conformément à la législation gabonaise en vigueur » a précisé le Secrétaire général du ministère du Travail. Gageons que cette opération produira les effets escomptés quand on sait combien bon nombre de compatriotes sont traités comme des esclaves par des entreprises étrangères, cette descente sur le terrain tombe à point nommé.