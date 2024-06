Gabon : lancement officiel des activités du Réseau des jeunes entrepreneurs gabonais

Ecouter l'article

Le samedi 1er juin 2024, chômeurs, porteurs de projets et chefs d’entreprises se sont rassemblés dans une structure hôtelière de la capitale pour assister au lancement officiel du Réseau des jeunes entrepreneurs gabonais (RJEG). Présidé par Ulrich Mayombo Ndjibi, ce collectif a pour mission de combattre le chômage par le financement de projets communs à fort impact.

Avec un taux de chômage atteignant 22%, le Gabon se trouve dans une situation critique nécessitant des solutions innovantes. La fonction publique ne pouvant absorber la totalité de la population active, l’entrepreneuriat apparaît comme une alternative viable pour sortir de cette impasse. C’est dans ce contexte que le RJEG s’est engagé à créer une dynamique entrepreneuriale parmi les jeunes Gabonais.

Le RJEG pour un entrepreneuriat dynamique

« Il est temps de changer de paradigme », a déclaré Idriss Moukagni, vice-président du collectif lors de la cérémonie de lancement. C’est pourquoi le RJEG est une plateforme de soutien et de développement pour les jeunes entrepreneurs. Il vise à encadrer l’entrepreneuriat chez les jeunes afin qu’ils participent activement au développement économique du pays. Pour atteindre ces objectifs, le réseau met l’accent sur trois axes principaux : réseautage, formation et détermination. Les valeurs fondamentales qui guident ses actions incluent la valorisation des initiatives des membres, l’encadrement et la gestion professionnelle des projets, la collaboration et le partage des connaissances, ainsi que la transparence et l’équité. Le réseau met tout en œuvre pour garantir que chaque membre ait les mêmes opportunités de contribuer et de bénéficier des initiatives du RJEG.

Le RJEG ne compte pas limiter ses actions à Libreville. « Nous avons l’ambition de mener nos activités dans toutes les capitales provinciales du Gabon, afin d’assurer une répartition équitable des opportunités et de ne laisser personne de côté », a indiqué Ulrich Mayombo Ndjibi. Le réseau envisage d’établir des antennes dans les différentes provinces pour étendre son impact et toucher un plus grand nombre de jeunes.

Le succès de cette initiative dépendra de la capacité du RJEG à mobiliser des ressources, à établir des partenariats stratégiques et à maintenir un engagement constant envers ses membres. Avec une vision claire et une détermination sans faille, le Réseau des jeunes entrepreneurs gabonais est bien positionné pour devenir un acteur clé du développement économique et social du Gabon.