Gabon : Arise en soutien à 5000 enfants du personnel du ministère de la Défense nationale

Le vendredi 29 décembre 2023, le développeur panafricain d’écosystème panafricain (Arise) a procédé à la remise de près de 5000 kits scolaires destinés aux enfants méritant du personnel du ministère de la Défense nationale. Un geste de solidarité pour cette entreprise citoyenne qui a pour but de rendre accessible la scolarité à un certain nombre d’enfants gabonais.

C’est en présence du Directeur des relations publiques, Paul Dany Menga Bekale représentant le Directeur général du groupe Arise et le Général de brigade, Taty Jean-Claude Obame, représentant le ministre de la défense que s’est tenue cette rencontre, au sein du salon Vip de l’aéroport international de Libreville. Ainsi dans le cadre de sa responsabilité sociétale, le représentant du Directeur général d’Arise a offert, 5000 sacs scolaires au Général de Brigade Taty Jean-Claude Obame. Une démarche qui entend soutenir l’éducation des enfants au Gabon.

Arise engagé pour le développement socio-économique du pays

Selon l’ organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco ) l’éducation est l’un des outils les plus puissants pour permettre aux enfants et aux adultes marginalisés au plan économique et social de s’extraire de la pauvreté et de participer pleinement à la société. La présente dotation témoigne l’engagement d’Arise à valoriser l’éducation « Nous sommes très heureux de vous réunir ici à l’occasion de ce don aux familles des Forces de défense nationale. Notre politique de responsabilité sociétale s’inscrit dans notre soutien aux autorités de la Transition, en tête desquelles, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema dans leur politique aussi bien sociale qu’économique ». a déclaré le Directeur des relations publiques, Paul Dany Menga Bekale.

Un geste de solidarité que le Général de brigade, Obame Taty Jean-Claude n’a pas manqué de saluer et qui traduit le grand intérêt que le groupe Arise porte aux enfants et à la vision du CTRI. « Nous avons réceptionné ce don de kits scolaires scolaires de votre société. Par cet acte, vous prouvez le soutien que vous apportez au comité pour la Transition et la Restauration des Institutions et au Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema », a-t-il déclaré.

Soulignons que cette remise de don intervient trois mois après la rentrée des classes pour des raisons de retard de livraison des compagnies maritimes.