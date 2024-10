Gabon : 50 déguerpis de la voie de contournement en possession de leurs attestations de parcelles

Follow on X

Le Premier ministre chef du gouvernement de Transition, Raymond Ndong Sima a présidé ce 03 octobre 2024 la cérémonie de remise d’attestations d’attribution des parcelles à 50 compatriotes déguerpis de la voie de contournement de l’Aéroport de Libreville. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Habitat, Ludovic Megne Ndong, et des responsables de l’entreprise GSEZ.

C’est un soulagement pour cette première cuvée de bénéficiaires, sur un total de 90 personnes enregistrées. En effet, c’est donc désormais à Malibe 1, dans la commune d’Akanda que ces familles devront se reconstruire une nouvelle vie. Un engagement pris par les autorités de l’époque et désormais concrétisé par le gouvernement de Raymond Ndong Sima.

Une zone bientôt viabilisée

Si cette remise d’attestations d’attribution de parcelles vise à concrétiser un engagement gouvernemental, et à répondre aux inquiétudes des déguerpis qui semblaient avoir perdu tout espoir de relogement, le chef du gouvernement de Transition a indiqué que la phase d’installation d’infrastructures suivra prochainement. « Maintenant que les parcelles sont là, d’autres problèmes nous ont été remontées. Il y a un manque d’adduction d’eau, d’électricité et la route n’est pas dans un état convenable », a constaté Raymond Ndong Sima avant de poursuivre « c’est un autre dossier que nous allons ouvrir et nous verrons prochainement comment répondre aux demandes des populations », a-t-il martelé.

Il faut dire que dans le cadre du projet de construction de la voie de contournement de l’Aéroport de Libreville, désormais opérationnelle, et qui visait à répondre à l’engorgement de la seule voie d’accès à la commune d’Akanda, se sont plus de 250 familles qui ont été déguerpies. Pour cette phase de relogement, se sont donc plus de 130 parcelles qui ont été viabilisées dans le premier arrondissement de la commune d’Akanda, si l’on en croit la Presse Primature.