Enseignement supérieur : vers une intégration de l’application X-gest?

Le ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Hervé Ndoume Essingone et son collègue de l’Économie numérique, le Général Bonjean Rodrigue Mbanza se sont entretenus, le vendredi 27 septembre 2024, avec le promoteur de l’application X-gest, Parfait Moutsinga. Cette rencontre, rapportée par Gabonreview, a permis d’explorer la possibilité d’étendre l’utilisation de cet outil, déjà déployé dans l’enseignement secondaire, aux universités et grandes écoles du pays.

X-gest, développée par le Groupe Tereza, gère actuellement plus de 327 300 apprenants et près de 27 000 personnels administratifs répartis dans 8 840 divisions pédagogiques à travers le Gabon. Utilisée par 728 établissements scolaires, cette solution numérique facilite la gestion des notes, la publication des résultats et la coordination administrative. Elle est également usitée pour la publication des résultats des examens nationaux notamment le Certificat d’études primaires (CEP), le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et le baccalauréat. Face à son succès, les autorités s’interrogent désormais sur l’apport potentiel de cet outil pour résoudre les problèmes de gestion des effectifs, des données et des résultats dans l’enseignement supérieur.

Vers une cession de près de 40% des parts du Groupe Tereza à l’Etat

L’un des principaux enjeux soulevés lors de cette réunion est la perspective d’une participation de l’État gabonais dans le capital du Groupe Tereza. Le ministre de l’Économie numérique a confirmé l’intérêt du gouvernement pour l’application, suggérant que l’État pourrait devenir actionnaire à hauteur de 38 %. Cette prise de participation témoignerait du soutien public envers des solutions numériques locales répondant aux besoins de gestion des établissements d’enseignement.

Selon Parfait Moutsinga, l’intégration de X-gest dans les universités et grandes écoles ne poserait aucun problème technique majeur. « Il suffira simplement d’intégrer l’ensemble des données au nouveau système afin de permettre une meilleure harmonisation », a-t-il précisé. Si cette proposition est retenue, X-gest pourrait révolutionner la gestion des effectifs et des résultats dans les institutions d’enseignement supérieur du pays. Toute chose qui devrait limiter les falsifications des notes.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation du système éducatif gabonais à travers la numérisation. Reste à savoir si les autorités donneront leur feu vert à cette initiative, qui pourrait bien redéfinir le fonctionnement des universités et grandes écoles au Gabon.