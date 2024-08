Follow on X

Affaire Michaëla : Herwann Siadous et Christ Nounamo libérés 4 mois après leur incarcération !

Ecouter l'article

Dans un communiqué daté de ce mardi 27 août 2024, le ministre de la Justice, Garde des sceaux Paul-Marie Gondjout a tenu à faire la lumière sur l’affaire Michaëla Dorothée Ngoua. Il en ressort que Herwann Bradyn Siadous Rapono et Christ Anderson Nounamo ont bien bénéficié d’une mesure de mise en liberté provisoire confirmée le 25 avril 2024.

Alors que la toile gabonaise est en feu après la révélation faite par l’activiste Yann Ndong sur la libération des deux présumés meurtriers de la jeune Michaela Dorothée Ngoua en août 2023, le ministre de la Justice a décidé de sortir de sa réserve pour demander des éclaircissements sur cette affaire. Résultat, Herwann Bradyn Siadous Rapono et Christ Anderson Nounamo ont été libérés sur décision d’un juge d’instruction.

Les frères passés dans les mailles de la justice !

Instruit par le membre du gouvernement de la transition pour faire la lumière sur les circonstances ayant conduit à la mise en liberté des deux inculpés alors que l’information judiciaire est en cours, le Procureur général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville a révélé que « les intéressés, suite à leurs demandes, ont bénéficié d’une mesure de liberté provisoire accordée par le juge d’instruction en date du 22 décembre 2023 ».

Sapristi ! Quels arguments ont été avancés par ces deux jeunes qui avaient avoué, sans une once de regret, avoir tour à tour entretenu des rapports sexuels avec la victime avant que l’un ne lui ôte la vie « accidentellement » dit-il ? Une décision qui a fait tache tant elle sera attaquée en appel par le parquet de la République. Seulement, les magistrats épris de droit et non satisfait du scénario ubuesque de l’affaire apprendront que la liberté provisoire sera confirmée le 25 avril 2024.