Un pendentif connecté en réponse au trouble de la mémoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’entreprise américaine Rewind a récemment dévoilé sa nouvelle trouvaille. Il s’agit d’un pendentif connecté capable d’enregistrer les informations produites au cours d’une journée. Une innovation qui vient répondre au problème de mémoire que peuvent avoir certaines personnes.

Dans un monde de plus en plus connecté, les objets intelligents sont devenus une partie intégrante de notre quotidien. L’intelligence artificielle (IA) a boosté les innovations. En effet, elle permet de mieux répondre aux besoins individuels des consommateurs. C’est le cas avec ce pendentif du concepteur Rewind qui propose une solution aux personnes victimes de troubles de la mémoire.

Le Pendentif Connecté, une technologie intéressante

Le gadget proposé par Rewind est un petit bijou discret. S’il peut se fondre facilement dans notre quotidien, ce pendentif dispose de capacités hallucinantes. En effet, il est capable de capturer en continu tout ce qui se passe autour de celui qui le porte.

Grâce à l’intelligence artificielle, cet accessoire est doté de nombreuses fonctionnalités. Il peut notamment enregistrer toutes les phrases dites et entendues par l’utilisateur. Il peut également restituer ces enregistrements sous forme d’écrits. Les données récoltées sont ensuite conservées dans le smartphone et traitées dans le cloud, les concepteurs en garantissent la sécurité.

Le Pendentif Connecté, une réponse aux troubles de la mémoire

Ce dispositif révolutionnaire serait une aide précieuse pour les personnes souffrant de troubles de la mémoire. En effet, en enregistrant chaque instant de la journée de celui qui le porte, le pendentif connecté leur permettra de se souvenir d’informations importantes. On assiste de plus en plus à la création d’objets fascinants, faut-il limiter l’utilisation de l’intelligence artificielle? La question se pose. Il est vrai que l’IA permet de répondre à des problèmes spécifiques, comme c’est le cas de cet implant qui produit de l’insuline et de l’oxygène. Toutefois, elle peut être utilisée à de mauvais desseins comme c’est le cas avec la production de fausse images utilisées pour générer des fakes news.