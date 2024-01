Ecouter cet article Ecouter cet article

Nommé Délégué spécial à la Commune de Port-Gentil par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) LE 16 décembre 2023, le Gén. Rizogo Rousselot à bien l’intention d’imprimer sa marque. A la faveur d’une note de service rendue publique ce 08 janvier 2024 et signée du secrétaire général de la Mairie, Sylvestre Onanga, les autorités municipales rappellent aux maires d’arrondissements et aux chefs de services, les règles en matière d’usage des moyens roulants mis à la disposition des agents.

Plus question pour les Maires des quatre arrondissements de la Commune de Port-Gentil, les Directeurs et chefs de service de tolérer l’usage par les agents des véhicules affectés au service, après 15h30. Une décision qui vient du Délégué spécial, Rizogo Rousselot, et qui vise à préserver le patrimoine de la commune, chichement acquis.

Des véhicules autorisés à circuler uniquement sur le territoire communal

Si la note de service rappelle aux utilisateurs de ces véhicules les bons usages en matière de conduite, elle ne reste pas silencieuse en ce qui concerne les horaires auxquels ces véhicules doivent être utilisés. « Il est porté à la connaissance de Messieurs les Maires d’arrondissements, les Directeurs et chefs de service, que tous les véhicules doivent être garés après les heures de travail, sauf dérogation spéciale », peut-on lire dans la note dont Gabon Media Time a pu consulter copie.



Par ailleurs, tout en affirmant sa fermeté quant au respect de cette mesure, l’édile rappelle que « Lesdits véhicules ne sont pas autorisés à circuler en dehors du périmètre communal sauf autorisation spéciale de Monsieur le Délégué spécial (…) », poursuit la note. Notons que les véhicules auxquels il est fait allusion ne concernent pas les dotations affectées à un responsable pour son usage personnel, eu égard à ses fonctions.