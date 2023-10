PIEPAL : Oligui Nguema intransigeant sur le délai de février 2024

Ecouter cet article Ecouter cet article

Désireux de changer de paradigme afin d’atteindre les résultats escomptés en termes de développement, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a initié une visite inopinée au sein des sites en travaux. Pour ce qui est de la desserte en eau potable, le Chef de l’État a enjoint les entreprises chinoises à accélérer le pas pour tenir les délais fixés.

C’est dans l’optique de s’enquérir de l’avancement des travaux repris après le Coup d’État militaire du 30 août dernier que le Président de la transition a sillonné plusieurs artères de la capitale. Au nombre des questions à l’ordre du jour, l’accès à l’eau potable censée être effectif via le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL).

Février et pas un mois de plus !

Le samedi marathon du Président de la transition dans les chantiers a été marqué par la scène surréaliste dans l’un des sites du PIEPAL. Droit dans ses bottes, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé un message clair à la société adjudicataire. « Dites à l’entreprise que le président attend la fin du projet pour février 2024 », a-t-il indiqué sur un chantier.

D’ailleurs, selon les propos rapportés par notre confrère Gabonactu, le Président de Transition qui a été approché en vue d’un délai supplémentaire par les responsables chinois desdits chantiers, n’est pas allé par le dos de la cuillère. « On ne doit pas dépasser février. Les Gabonais dans les maisons attendent l’eau », a martelé le Gen. Brice Clotaire Oligui Nguéma.

De la nécessité d’accélérer le pas !

À l’heure du changement de régime, la satisfaction des populations semble être érigée en maîtres mots au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Dans cet élan, les travaux longtemps maintenus en sommeil semblent tout à coup reprendre. C’est le cas du PIEPAL censé garantir une adduction en continu d’eau potable aux quartiers Nord.

Pour information, lesdits travaux menés par un conglomérat chinois d’entreprises au nombre desquelles Sinohydro s’inscrivent dans la mise en œuvre du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville. Lequel est financé à hauteur de 77 milliards de nos francs par la Banque africaine de développement (BAD). Ce sont plus de 300.000 personnes de plus qui devraient bénéficier de l’adduction en eau potable.