Libreville : clap de fin des Journées scientifiques et professionnelles sur l’entrepreneuriat

Du 04 au 06 juillet 2024, l’Université Internationale de Libreville-Berthe et Jean a accueilli les Journées Scientifiques et Professionnelles sur l’Entrepreneuriat, un événement d’envergure visant à promouvoir l’innovation et à soutenir les jeunes entrepreneurs gabonais. Cette initiative, couronnée de succès, a rassemblé des participants et des acteurs clés de l’entrepreneuriat, témoignant de l’engouement croissant pour ce secteur au Gabon.

Sur 847 inscrits, 787 personnes ont participé dès le premier jour, démontrant ainsi l’intérêt massif et la motivation des jeunes pour l’entrepreneuriat. Lors du challenge de l’innovation, 187 projets ont été soumis, et les participants ont suivi une formation intensive à Cyberschoolpendant les trois jours de l’événement. Dix entrepreneurs ont été sélectionnés pour la phase finale, illustrant la qualité et l’innovation des propositions soumises.

Financement et Récompenses

Grâce à des partenariats stratégiques, près de 5 500 000 FCFA en gains directs ont été mobilisés pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Les finalistes seront récompensés par la SGG, la microfinance EDG et BAMBOO. Un accord de financement pour dix projets sera mis en place, avec un suivi pendant la première année.

Une vue des participants © D.R.

La Société Alphonsine Water, représentée par Michel Mezui, offre dix opportunités aux jeunes Gabonais pour intégrer son réseau de distribution et créer des structures individuelles. La commune d’Owendo soutient 40 projets et 26 entreprises via un partenariat, permettant aux jeunes entrepreneurs de bénéficier de petits marchés et d’un accompagnement personnalisé, avec le soutien de la Fédération des Entreprises Gabonaises (FEG) et la Chambre de Commerce.

Partenariats Stratégiques et Projets Futurs

Une donation de 400 000 FCFA a également été reçue pour soutenir une compatriote d’Owendo spécialisée dans le fumage du poulet et du poisson, visant à distribuer ses produits dans les supermarchés de Libreville. Un partenariat avec le Groupement Patronal de la Francophonie sera signé pour aider les PME gabonaises à intégrer cette organisation, offrant de nouvelles perspectives de croissance et de collaboration internationale. Cet accord facilitera les voyages d’affaires et les échanges Sud-Sud, mettant en avant les PME gabonaises sur la scène internationale.

Un livre blanc et un plan d’action seront établis pour suivre les résolutions prises lors de ces journées. Cela garantira une continuité et un suivi rigoureux des initiatives lancées, renforçant ainsi l’impact de cet événement. Les Journées Scientifiques et Professionnelles sur l’Entrepreneuriat ont été un véritable succès, marquées par une forte participation, des projets innovants, et des partenariats prometteurs. Les organisateurs, l’Université Internationale de Libreville Berthe et Jean, appellent à la pérennisation de ce type d’événement, indispensable pour le développement de l’entrepreneuriat au Gabon. Les actions et accords mis en place contribueront de manière significative à l’essor des jeunes entrepreneurs gabonais et à la dynamisation de l’économie locale.