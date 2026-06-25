Lékoni-Lékori : le Forum du développement local veut transformer la participation citoyenne en moteur de croissance

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Après deux éditions consacrées à l’entrepreneuriat local, le Forum Lékoni-Lékori pour le Développement franchit une nouvelle étape. Prévu du 23 au 25 juillet 2026, ce rendez-vous mettra l’accent sur la décentralisation et l’autonomisation des populations à travers l’installation d’une nouvelle gouvernance participative incarnée par le Conseil consultatif départemental et local (CCDL). Une évolution qui ambitionne de faire du département un laboratoire du développement territorial au Gabon.

Après avoir encouragé l’émergence d’un écosystème entrepreneurial local lors de ses deux premières éditions, le Forum Lékoni-Lékori pour le Développement entend désormais inscrire son action dans la durée. Placée sous le thème « Décentralisation et autonomisation des populations locales », cette troisième édition marque un changement d’échelle avec l’ambition d’associer davantage les citoyens aux décisions qui concernent le développement de leur territoire.

Organisé du 23 au 25 juillet 2026, ce rendez-vous se veut désormais plus qu’un simple espace de réflexion. Il ambitionne de devenir un véritable outil de gouvernance locale en s’appuyant sur le Conseil Consultatif Départemental et Local (CCDL), une instance appelée à assurer tout au long de l’année le suivi des préoccupations des populations et des engagements pris par les autorités.

Le CCDL, nouvel instrument de la gouvernance locale

La création du CCDL constitue l’une des principales innovations de cette troisième édition. Pensé comme un cadre permanent de concertation, il aura pour mission de porter la voix des populations, de suivre les politiques publiques mises en œuvre dans le département et de favoriser une décentralisation davantage ancrée dans les réalités locales.

Le Forum deviendra ainsi le rendez-vous annuel où cette instance présentera le bilan de ses travaux, recueillera les attentes des citoyens et définira les grandes orientations pour l’année suivante. L’objectif est de renforcer le dialogue entre les autorités administratives, les élus locaux, les chefferies traditionnelles, les opérateurs économiques, les organisations de la société civile, les jeunes et les femmes autour des priorités de développement du département. Au-delà du débat d’idées, les organisateurs souhaitent installer une véritable culture de la redevabilité, permettant d’évaluer les engagements pris, d’identifier les blocages persistants et de définir des solutions concrètes.

L’entrepreneuriat au cœur de l’autonomisation des populations

Fidèle à son ADN, le Forum conservera une forte dimension économique. Plusieurs ateliers pratiques seront consacrés à l’entrepreneuriat, à la gestion des petites entreprises, à la fiscalité, aux normes de qualité, à la transformation locale, au numérique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine culturel de Lékoni-Lékori. Les participants pourront également découvrir des parcours inspirants de chefs d’entreprise originaires du département, tandis que des spécialistes partageront leur expertise sur les bonnes pratiques entrepreneuriales.

Point d’orgue de cette édition, un concours de pitchs réunira dix porteurs de projets présélectionnés par le CCDL. Les meilleurs bénéficieront d’un accompagnement financier global de 10 millions de francs CFA, avec des récompenses réparties entre plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’agriculture, le commerce, l’artisanat, le tourisme, le numérique, la restauration, la santé, la mode, la culture et la transformation locale.

Faire de Lékoni-Lékori un modèle de développement territorial

Au-delà des financements accordés aux entrepreneurs, cette troisième édition ambitionne d’installer durablement un modèle de développement fondé sur la participation citoyenne, l’initiative locale et le suivi permanent des politiques publiques. Les conclusions du Forum devraient être officiellement intégrées aux orientations du développement local, tandis que les organisateurs souhaitent poser les bases d’un Fonds de développement local, destiné à accompagner durablement les initiatives économiques du territoire.

En faisant dialoguer gouvernance participative, entrepreneuriat et développement local, le Forum Lékoni-Lékori entend désormais démontrer que la décentralisation peut devenir un puissant levier de création de richesses, d’emplois et de cohésion sociale au bénéfice des populations.