Gabon : Oligui Nguema assimile Noureddin Bongo à Laccruche-Alihanga

Nouvel homme fort de la République gabonaise, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema mène une transition militaire apaisée. S’il s’est engagé à libérer les prisonniers d’opinion, le président du CTRI n’entend pas traiter le cas Noureddin Bongo Valentin différemment de celui de Brice Laccruche-Alihanga qui serait poursuivi pour des faits similaires.

Alors que des sources judiciaires affirmaient que Brice Laccruche-Alihanga (BLA) serait de sortie le lundi 11 septembre dernier, le scénario a connu plusieurs rebondissements. Présence inespérée d’une foule importante, refus de l’intéressé de sortir sans son cadet Grégory Laccruche-Alihanga, tout y passe. Pourtant, le patron du CTRI a une autre lecture de cette léthargie constatée.

BLA pas différent de Noureddin Bongo !

C’est en filigrane l’analyse faite par le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema chez nos confrères Jeune Afrique. S’il se positionne comme le libérateur du joug Bongo, le Commandant en chef de la Garde républicaine (GR) n’entend pas transformer cette porte ouverte aux détenus prisonniers en cour du roi Petaud.

D’ailleurs, interrogé sur le cas Brice Laccruche-Alihanga, le président de la transition soutient que « de fortes coïncidences sont à relever dans le mode opératoire chapeauté par Noureddin Bongo-Valentin et celui décrié lors de l’opération Scorpion où Brice Laccruche Alihanga était présenté comme le maître à penser ».

Oligui Nguema fait confiance à la justice

À la lecture de cette sortie assumée, il ressort que Brice Laccruche-Alihanga ne serait pas considéré comme une victime de la toute-puissance de la Dynastie Bongo Ondimba. Puisque bottant en touche quand il s’agit de clarifier la situation de l’ancien Directeur de cabinet d’Ali Bongo Ondimba, le chef de la junte ayant acté « la libération » s’en remet à la justice.

« Le CTRI plaide pour une justice indépendante et pour l’État de droit. Il appartient donc au pouvoir judiciaire d’enquêter pour la manifestation de lavérité », a-t-il d’ores et déjà annoncé lors dudit entretien. Seul bémol, les cas Jean Rémy Yama, Renaud Allogho Akue et Léandre Nzue, tous inculpés pour des malversations financières ne semblent pas avoir obéi à cette même démarche.