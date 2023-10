Gabon : Mays Mouissi rassure la Banque mondiale sur le respect par l’État de ses engagements internationaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 17 octobre 2023, le ministre de l’Économie et des Participations Mays Mouissi a reçu à son cabinet sis à l’immeuble Arambo une délégation de la Banque mondiale. Occasion pour les deux parties de faire un point du programme de coopération, mais surtout pour le membre du gouvernement de la transition de rassurer ses hôtes sur la volonté de l’Etat de respecter ses engagements internationaux.

Cette rencontre entre le ministre de l’Économie et la Cheffe de mission, Clélia Rontayanni s’est déroulée en présence de la Représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon, Madame Aïssatou Diallo, la Représentante régionale de la Société Financière Internationale, Charlotte Ndaw et de leurs collaborateurs respectifs. Au menu, faire un tour d’horizon de la coopération entre le Gabon et l’institution financière surtout au lendemain du coup de force du 30 août dernier.

La coopération entre le Gabon et la Banque mondiale au beau fixe

Ainsi, outre la rencontre avec les autorités de la Transition, la délégation de la Banque mondiale envisage « évaluer la sécurité dans le pays, faire le point sur le portefeuille des opérations existantes et en cours de préparation, se rassurer que les principes juridiques restent les mêmes, ainsi que la continuité des projets en cours avec la Banque mondiale et étudier le contexte économique du pays ».

Lors de son intervention, le ministre de l’Économie Mays Mouissi a tenu à rappeler à ses hôtes le contexte qui a conduit à la situation de transition dans laquelle se trouve actuellement le Gabon et s’est réjoui de la reprise du dialogue avec la Banque mondiale. Par ailleurs, il s’est engagé à tout mettre en œuvre pour que cette mission soit une réussite dans tous ses aspects. Aussi a-t-il soutenu que le Gabon respectera ses engagements internationaux auprès de tous ses principaux créanciers.