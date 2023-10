Gabon : les agents recrutés par le BEIAA en attente d’intégration depuis 3 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

La grogne sociale enregistrée ces dernières semaines est loin d’avoir trouvé son épilogue. Dernier fait en date, le sit-in organisé ce lundi 16 octobre 2023 devant le cabinet du ministre des Transports, de la Marine Marchande et de Mer par les agents recrutés au sein du Bureau d’Enquêtes des Incidents et Accidents d’aviation (BEIAA). En effet, ces derniers réclament ni plus ni moins la régularisation de leur situation administrative.

Las d’être tourné en bourrique depuis plus de trois ans, les agents chargés de mener toute enquête en matière d’incident et d’accident d’aviation ont observé un mouvement d’humeur dans les locaux abritant le département des Transports. Une action qui visait à attirer l’attention des autorités en tête desquelles le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema sur le calvaire qu’ils vivent depuis plusieurs années.

En effet, las de patienter, ces pères et mères de famille ont décidé de taper du poing sur la table. Au nombre des récriminations, leur intégration à la Fonction publique ainsi que la régularisation de leur situation administrative. Un besoin légitime qu’ils ont maintes fois exprimé sans retour de leur supérieur hiérarchique et des multiples membres du gouvernement qui se sont succédé dans ce département.

Un recrutement au BEIAA conforme aux exigences de l’OACI

Il faut souligner que ce recrutement s’inscrivait dans la volonté de se conformer aux exigences internationales de l’Organisation d’aviation civile internationale (OACI) à la suite d’une mission d’audit de l’Union européenne diligenté en octobre 2019. Ainsi, ce sont actuellement 158 agents administratifs et techniques qui auraient été recrutés, ces derniers bénéficiant d’ailleurs de prises de service conformément au décret 000235.

Selon le président du collectif Pacôme Mousoumbile les dossiers sont déjà au ministère de la Fonction publique et n’attendent que validation. « Les dossiers sont même au service recrutement de la fonction publique, nous avons maintes fois interpellé nos ministres. On se dit aujourd’hui c’est la nouvelle ère alors, on croit au développement ». Ainsi, les agents de la BEIAA placent leurs espoirs sur le capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Ndinga surtout que le Bureau d’Enquêtes des Incidents et Accidents d’aviation bénéficiairait d’un budget de 340 millions de FCFA pour un effectif de moins d’une vingtaine de personnes et dont l’utilisation susciterait des questionnements.