Gabon : le Lycée français Blaise Pascal astreint à la levée des couleurs et au chant de la Concorde

Décidément, la venue au pouvoir des militaires au Gabon semble avoir une incidence sur l’ensemble des communautés vivant au Gabon. La preuve au Lycée français Blaise Pascal où le proviseur de cet établissement a annoncé l’obligation pour les élèves et le personnel de se plier aux instructions du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) sur le rituel de levée du Drapeau et le chant de l’hymne national du Gabon.

En effet, c’est par le biais du communiqué n°19 lu, le mardi 10 octobre, par le porte-parole du CTRI le Lieutenant colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi que les nouvelles autorités avaient informé de la décision prise par le Chef de l’État de restaurer la levée du drapeau et le chant de l’hymne national La Concorde dans l’ensemble des établissements primaires et secondaires. Un acte patriotique qui avait d’ailleurs été bien accueilli au sein de l’opinion nationale.

L’ensemble des établissements scolaires astreints à la levée des couleurs

Ainsi, ces actes « seront exécutés tous les lundis matin avant le début des classes pour la levée des couleurs et le vendredi avant la sortie des cours pour leur descente. ». Si depuis ce lundi 16 octobre cette décision est appliquée par les établissements publics, privés, laïcs et confessionnels du Gabon, d’autres aussi dépendant par exemple du ministère français de l’Éducation nationale se plie également à cet exercice.

Dans une correspondance adressée aux personnels et aux parents d’élèves, le proviseur de cet établissement Bruno Stephan a indiqué qu’ils procéderont désormais à la levée du drapeau gabonais les lundis et au retrait les vendredis. « Une classe de collégiens et une autre de lycée seront désignées à tour de rôle pour procéder à la levée des couleurs avec leurs professeurs devant les mats à l’entrée du lycée (…) Tous les élèves, tous les personnels présents ainsi que les visiteurs seront debout dans une attitude de respect et pourront chanter », peut-on lire dans la correspondance.