Gabon : la COSYGA pour un SMIG à 250 000 FCFA

Profitant de la commémoration en différé de la journée mondiale du travail, la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) a tenu à interpeller les pouvoirs publics sur la question de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. À cet effet, cette organisation syndicale a plaidé pour une augmentation du salaire minimum à 250.000 F CFA face à des réalités socio-économiques marquées par un taux d’inflation de plus en plus en hausse.

Face à la grogne sociale observée ces dernières semaines, laissant entrevoir le ballonnement qui avait cours durant l’ancien régime Bongo-PDG, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) est très attendu en matière de résolution des attentes des travailleurs. C’est dans cette optique que l’une des plus anciennes confédérations syndicales du pays a élaboré un document regroupant leurs propositions afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs.

Ainsi, il s’agit d’exposer les difficultés rencontrées par les travailleurs tout secteur confondu et formule des propositions d’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour la Confédération syndicale gabonaise, il faut un allègement de l’inflation des prix des denrées alimentaires et les écarts de salaires entre hommes et femmes.

Rehaussement du SMIG et allègement de l’inflation, les revendications de la COSYGA

Autres propositions et non des moindres, le retrait pur et simple de l’actuel Code du travail pour considérer celui corrigé par le BIT ayant fait l’unanimité des parties prenantes, mais aussi le rehaussement du Salaire minimum garantie (SMIG). « Nous demandons au chef du gouvernement de la transition de prendre l’initiative d’établir, d’adopter et d’augmenter le salaire minimum à 250.000 FCFA et de revaloriser la pension retraite ainsi, de veiller à ce que ce salaire ne fasse pas l’objet d’une concurrence. », a indiqué secrétaire général de la COSYGA, Philippe Djoula.

Profitant de cette occasion, cette confédération syndicale qui regroupe en moyenne 210 syndicats souhaite rencontrer le président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema afin de lui exposer les attentes de ses membres, mais aussi rassurer ce dernier quant à leur volonté de l’accompagner dans la mise en œuvre de sa feuille de route en rapport avec les travailleurs.