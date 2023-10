Gabon : la CIMAF engagée dans la lutte contre les cancers féminins

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la campagne annuelle de sensibilisation sur les cancers féminins qui se tient chaque mois d’octobre, la société Ciments de l’Afrique Gabon s’est engagée pour l’édition 2023. Ainsi, le personnel féminin de cette entreprise a pris part ce mardi 17 octobre 2023 à plusieurs activités.

A l’occasion de la campagne Octobre Rose, de nombreuses entreprises, administrations et même institutions publiques et privées se mobilisent afin de soutenir cette lutte sans trêve. C’est le cas de la filiale gabonaise de CIMAF qui n’a pas dérogé à la règle. A cet effet, le personnel féminin de cette société de fabrication et de commercialisation du ciment a pris part à plusieurs activités dans l’enceinte de l’usine sise dans la commune d’Owendo.

Une sensibilisation, des séances de fitness au cœur de cette journée

En effet, c’est en connivence avec la thématique nationale « contre le cancer, je m’engage à une vie saine » que cette journée dédiée à la lutte contre les cancers féminins s’est tenue. Ainsi, la CIMAF a prévu des opérations d’ordre offensif. Il s’agit notamment de la sensibilisation, des séances fitness et des dépistages pour tous les collaborateurs femmes.

La responsable Marketing Kristelle Ongone a décliné l’intérêt de cette action qui est de promouvoir la santé et le bien-être. C’est donc une manière pour « CIMAF qui est un acteur du marché gabonais » de démontrer son « implication ». « C’est une action qu’on espère maintenir au fil des années, il est vrai que les cancers ne sont pas seulement importants à cette période » a-t-elle martelé.

Isabelle Méré participante n’a pas caché sa joie. « Je suis toute heureuse d’être là avec mes collègues. C’est la première fois de toute ma carrière d’assister à une campagne animée par des ateliers autres que la sensibilisation» s’est-elle exclamée. Notons que les dépistages se poursuivront au cours du mois.