Gabon : des pressions du Commonwealth à l’origine de l’évasion de Lee White ?

C’est la question qui taraude les esprits ces dernières heures après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une photo de l’ancien ministre des Eaux et Forêts, Lee White, confortablement assis au Salon VIP de l’aéroport international Léon Mba de Libreville. En effet, selon toute vraisemblance, celui qui passait pour l’Okandais de la Lopé, aurait prétexté une urgence sanitaire pour obtenir une autorisation de voyage à l’étranger pour se faire traiter. Une autorisation qui pour de nombreux observateurs aurait reçu semble-t-il l’aval des autorités de transition sous pression de forces étrangères.

En effet, assigné à résidence, depuis le 4 octobre dernier, de même que trois de ses collaborateurs pour besoins d’enquête, l’ancien candidat aux élections locales dans le département de la Lopé semble avoir bénéficié de quelques privilèges, selon le site d’actualité Gabonreview. Ce dernier aurait quitté le territoire national le samedi 7 octobre, à en croire des sources des Eaux et Forêts.

Lee White hors du Gabon après des pressions du Commonwealth ?

Citant des sources proches du Palais Rénovation, nos confrères indiquent que l’ancien membre du gouvernement d’Alain Claude Bilie-By-Nze aurait bénéficié de « l’onction des nouvelles autorités du pays. Il aurait en effet demandé de se rendre à l’étranger pour des raisons de santé et devrait revenir au Gabon ». « Il a soutenu souffrir de problèmes de l’appareil circulatoire, plus précisément des vaisseaux sanguins et aurait des écoulements de sang », indique une source du ministère gabonais des Affaires étrangères.

Si cette version semble plausible, une autre semble également tenir la route. Et pour cause, un lobbying du Commonwealth aurait convaincu les autorités de la Transition de laisser voyager le Gabonais d’origine britannique. Ainsi, la secrétaire générale de cette organisation intergouvernementale, Patricia Scotland aurait « joint Régis Onanga Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères, qui a dû s’en remettre à la présidence de la Transition » afin de permettre le départ de Lee White. Pour « des raisons humanitaires, donc de santé, le palais a accepté qu’il aille se faire soigner à condition qu’il revienne au Gabon après cela » a confié un haut fonctionnaire de la centrale diplomatique gabonaise.