Gabon: 986 millions de FCFA d’investissements prévus pour la CNLCEI d’ici à 2025

Créée en 2003 avec des missions axées sur la prévention, l’investigation et la consultation des autorités sur l’enrichissement illicite, la Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (CNLCEI) fait aujourd’hui partie de ces entités au fonctionnement opaque d’une part, et budgétivores de l’autre. Avec près de 1,3 milliard de FCFA de dépenses de personnel en moyenne par an, 486 millions de FCFA de dépenses de biens et services, 450 millions de FCFA de dépenses d’investissements toujours en 2022, cette institution semble servir de tremplin à l’enrichissement illicite qu’elle est censée combattre.

Lutter contre la corruption pour un système public intègre et maintenir la confiance des citoyens envers les institutions publiques. Mettre en place des procédures juridiques fondées sur les dispositions anti-corruption efficaces du droit pénal et mettre en évidence les responsabilités politiques impliquant le gouvernement dans les allégations de corruption. Voilà résumeées les prérogatives de la Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (CNLCEI), présidée par Nestor Mbou.

Cependant, cette institution budgétivore avec ses 1,3 milliard de FCFA de dépenses de personnel, ses 486 millions de FCFA de dépenses de biens et services, 450 millions de FCFA de dépenses d’investissements pour le seul exercice 2022, semble plutôt affaiblir la capacité du Gabon à mettre en place un dispositif de lutte contre la corruption efficace. Pour s’en rendre compte, il suffit de jeter un bref regard sur le classement du pays en la matière.

Des résultats insuffisants pour la CNLCEI mais un budget en augmentation

En effet, si l’on se base sur l’indice Mo Ibrahim de bonne gouvernance, le Gabon malgré la présence d’une institution dédiée à la lutte contre l’enrichissement illicite, se classe 39ème pour ce qui est de ses dispositifs anti-corruption avec une forte régression sur la période 2012-2021. Une situation qui contrarie à la fois les procédures de passation des marchés publics et la mobilisation des ressources fiscales, deux pans dans lesquels le pays est mal loti et qui servent de tremplin vers l’enrichissement illicite à bon nombre d’agents publics.



Inefficace donc mais extrêmement budgétivore, la CNLCEI de Nestor Mbou qui devrait bénéficier de près d’un milliard de FCFA d’investissements entre 2023 et 2025, doit donc inéluctablement faire partie de ces institutions non pas à restituer mais à réformer voire s’il le faut, à supprimer, tant elle contribue à aggraver la perception de la corruption par les populations. A l’heure où le pays doit montrer main blanche en matière de gestion des deniers publics, une réforme ou une suppression pure et simple de cette institution, incapable de nous fournir une déclaration de biens du nouveau président par exemple, devrait être à l’ordre du jour.