Enseignement supérieur : la rentrée académique prévue pour septembre prochain

Conformément à l’arrêté n°0000030/MESRSIT portant calendrier universitaire dans les établissements d’enseignement supérieur, la rentrée dans l’enseignement supérieur est fixée à septembre prochain. Cette décision du ministère de tutelle s’inscrit en droite ligne de la volonté des nouvelles autorités d’anticiper les prochaines joutes électorales mais également de contrôler au mieux l’agenda universitaire.

Tout comme les écoles primaires et secondaires, les universités et grandes écoles reprendront les cours au mois de septembre. En effet, après leurs premières vacances depuis de nombreuses années, les étudiants vont devoir regagner leurs classes dans moins d’un mois. Un calendrier universitaire qui se scinde désormais en deux : une grande et une petite saison. À cet effet, la campagne d’inscription pour les nouveaux bacheliers à l’université Omar Bongo débutera le 11 septembre.

Après des années marquées par des retards ambivalents et des perturbations à répétition, les étudiants pourront enfin retrouver un rythme scolaire plus régulier. C’est en tout cas ce que prévoient les autorités de la Transition avec le nouveau calendrier dans ledit secteur. Les cours reprendront ainsi au mois de septembre, avec un découpage du calendrier en deux périodes : une grande saison et une petite saison. Cette organisation devrait permettre une meilleure gestion des enseignements et une répartition plus équilibrée des évaluations tout au long de l’année.

Cette rentrée anticipée s’inscrit dans une dynamique de réforme visant à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur au Gabon. Les nouvelles autorités entendent par cette initiative redonner confiance aux étudiants et aux enseignants, et surtout, positionner l’éducation comme un pilier central du développement national. La rentrée de septembre est donc attendue avec impatience par tous les acteurs du secteur, qui voient en elle une opportunité de repartir sur de nouvelles bases.