Droit de réponse de Lisa-Marie Bongotha, petite-fille de Fulbert et Marie Bongotha

Droit de reponse LMB vs notaire. Libreville 20 septembre 2024

Je suis Lisa-Marie Bongotha et je refuse de rester silencieuse face aux manœuvres destructrices de Maître Jean-Louis Bertrand Anguilé.

Il se drape dans une fausse respectabilité, s’acharne depuis des décennies à anéantir l’héritage de ma famille, un héritage bâti par des gabonais partis de rien.

Mon arrière-grand-mère, née pauvre, a travaillé comme femme de ménage chez les Blancs. C’est par la sueur de son front et grâce à son petit commerce de gâteaux qu’elle a pu construire sa première maison au quartier Kiki de Franceville. Tout le monde la connaissait sous le nom de Maman Gâteau.

Et elle a élevé sa fille Marie dans ce respect du travail acharné et de la dignité.

Ma grand-mère, Marie, a épousé Fulbert, et ensemble, ils ont construit un patrimoine extraordinaire grâce à leur labeur, et ont réussi à bâtir quelque chose pour leurs enfants et petits-enfants.

Ma grand-mère n’a jamais cessé de travailler, quelque ce soit dans sa boutique de tissus à Petit Paris ou en soutenant son époux dans ses projets, et ceux quelque soient les sommets que la carrière de son époux a atteint. Leur histoire est celle de deux personnes qui, malgré les obstacles,

Et c’est tout cela, Maître Anguilé cherche à le détruire.

Il ne peut pas supporter que des enfants de pauvres qui n’ont pas bénéficié des privilèges dont il a joui, lui le fils de Notaire; puissent se tenir debout, la tête haute, sans se prosterner devant lui.

Son arrogance n’a d’égal que son mépris pour ma famille, et ses tentatives de nous diviser en dressant les uns contre les autres ne font que révéler sa volonté d’humilier.

Pour lui, nous devrions lui être reconnaissants de nous laisser vivre dans un pays où il pense régner en maître. L’intouchable.

Avant qu’il ne s’immisce dans nos affaires, notre famille vivait en relative harmonie.

Mes grands-parents ont toujours pris soin de leurs enfants, y compris ceux que Fulbert a eus hors de son mariage avec Marie. C’est terminé depuis que Maître Anguilé promet et donne à ceux qui sont assez désemparés pour être inciter à trahir la mémoire de leurs parents, tout cela pour mieux s’emparer de ce qui ne lui appartient pas.

C’est plus que l’héritage matériel de ma famille qu’il cherche à anéantir. Il veut détruire les preuves que même les rêves des pauvres peuvent se réaliser, que nous pouvons, nous aussi, nous tenir fièrement sur cette terre en tant qu’êtres humains égaux.

Maître Anguilé ose parler de rigueur et de légalité, mais ses actions révèlent son vrai visage : celui d’un homme qui utilise sa position et son pouvoir pour écraser ceux qu’il considère comme inférieurs.

Il prétend que nos accusations sont fausses, que nous tentons de troubler l’ordre public. Mais l’ordre public, c’est lui qui le trouble en tentant d’effacer l’héritage d’une famille gabonaise, pour satisfaire sa soif de domination.

Je ne le laisserai pas faire. Je suis la petite-fille de Marie et Fulbert Bongotha et continuerai à me battre pour préserver la mémoire et l’héritage de mes grands-parents. Car cet héritage, c’est bien plus que des biens matériels. C’est la preuve que, malgré toutes les difficultés, nous avons réussi. Et cela, ni lui ni personne ne pourra nous l’enlever.