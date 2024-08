Compte rendu parlementaire : quid des localités sans représentant au Parlement de Transition ?

Ecouter l'article

Comme dans tout État démocratique, les discussions tenues au sein des diverses assemblées parlementaires font l’objet de comptes rendus très souvent auprès des populations. Si pour le cas spécifique du Gabon, les députés et sénateurs ne devraient pas échapper à cette exigence, le contexte de Transition dans lequel se trouve le pays depuis le coup d’Etat du 30 août 2023, suggère que les parlementaires nommés au sein des institutions ne disposent d’aucune légitimité pour se prêter à cet exercice sauf à faire preuve d’un communautarisme insidieux et qui discriminerait les circonscriptions ne disposant pas de représentant.

Depuis quelques semaines, l’opinion publique est quelque peu surprise que de nombreux députés et sénateurs de la Transition ont décidé d’investir le terrain avec pour objectif d’une part expliquée aux populations les enjeux de la Transition, mais surtout de faire un compte des activités des différentes sessions parlementaires. Une démarche qui semblerait tout à fait normale, mais qui suscite moult questionnements au vu du statut des actuels locataires des hémicycles Léon Mba et Omar Bongo Ondimba.

En effet, c’est par les décrets du président de la Transition, le Général de brigade Brice Cloraire Oligui Nguema, n°0017/PT/PR et n°0018/PT/PR du 6 octobre 2023 que les 70 membres du Sénat de la transition et les 98 députés de la transition ont été nommés. S’ils disposent en théorie des mêmes pouvoirs législatifs et de contrôle du gouvernement que les parlementaires des législatures précédentes, leur champ d’action ne devrait se limiter uniquement aux travaux parlementaires.

Des parlementaires communautaires ?

Et pour cause, n’ayant aucune légitimité obtenue par les urnes, ce conformément aux dispositions de la Constitution du 26 mars 1991, les députés et sénateurs de la Transition ne peuvent se prévaloir d’une circonscription électorale. D’ailleurs, en scrutant la Résolution n°001/2023 du 30/10/2023 portant Règlement intérieur du Sénat de la Transition et la Résolution du 09/11/2023 portant règlement de l’Assemblée Nationale de la Transition, aucune disposition ne prévoit la tenue de compte rendu parlementaire.

Toute chose qui remet en cause la démarche entreprise par plusieurs députés et sénateurs qui semble procéder d’une volonté peu dissimulée de se positionner pour les futures élections législatives. Pis, ce positionnement des députés et sénateurs de la Transition laisse clairement transparaître une sorte de communautarisme décomplexé puisque les localités n’ayant aucun représentant au sein du Parlement ne pourront pas bénéficier de la même bienveillance.