Changement Institutionnel, Transition et Restauration de l’économie gabonaise

À la faveur du Coup d’Etat mené par les Forces de Défense et de Sécurité le 30 août 2023, au terme d’un processus électoral entaché de graves irrégularités, le Gabon est entré dans une nouvelle ère institutionnelle avec l’avènement du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CRTI) que dirige le Général Brice Oligui Nguéma, mettant ainsi fin au régime du Président Ali Bongo Ondimba.

Toutefois, les premières mesures prises par le Président du CTRI, à savoir la restauration du réseau internet et la réhabilitation des médias internationaux, le règlement de la dette intérieure, la mise sous gestion privée de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), l’institutionnalisation de la journée comptable du trésor, le paiement des pensions de retraites, l’ouverture des frontières, la libération des prisonniers d’opinion et la facilité du retour des exilés, semblent recueillir l’approbation d’une large partie de la population gabonaise. Par ailleurs, le Président du CTRI prévoit l’élaboration d’une nouvelle constitution qui sera « adoptée par référendum » et de nouveaux codes électoral et pénal « plus démocratique et respectueux des droits humains ». Il s’engage également à « remettre le pouvoir aux civils en organisant des élections libres, transparentes et crédibles ». Après sa prestation de serment le 4 août dernier, il vient de nommer un nouveau Gouvernement et désigner les membres des Bureaux des deux chambres du Parlement de Transition, l’Assemblée nationale et le Sénat. Sur le plan externe, l’avènement du CRTI à la tête du pays suscite des réactions diverses : le Chef de la Diplomatie de l’Union Européenne (UE) Josep Borrel insiste sur les différences entre les coups d’Etat au Niger et au Gabon, soulignant que ce dernier, qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, faisait suite à des élections entachées d’irrégularités. Il souligne que « naturellement, les coups d’Etat militaires ne sont pas la solution mais nous ne devons pas oublier qu’au Gabon, il y avait eu des élections pleines d’irrégularités ». Les Etats Unis, l’Organisation des Nations Unies et la Chine condamnent le coup d’Etat. Par ailleurs, la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) et l’Union Africaine (UA) annoncent la suspension immédiate de la participation du Gabon de toutes les activités desdites institutions. La France, quant à elle, annonce la suspension de la coopération militaire entre la France et le Gabon où environ 300 soldats français sont en permanence stationnés.

En dépit des incertitudes liées à la nouvelle donne institutionnelle, notamment la mise probable sur les bancs de notre pays par la communauté internationale, la présente tribune a pour objet de montrer que le régime de transition peut saisir cette opportunité pour revisiter le modèle de développement du Gabon actuellement « tourné vers l’extérieur » en faveur d’une nouvelle vision « tournée vers l’intérieur », susceptible de garantir de manière pérenne la prospérité économique et le bien-être de nos concitoyens.

A cet égard, en plus de la section 1 qui est consacrée à l’introduction, elle comporte trois autres sections : La section 2 étudie la conception de l’Etat qui découle du changement institutionnel selon la théorie des choix publics et les conséquences économiques prévisibles du point des relations avec l’extérieur. La section 3 décline les réformes à mettre en œuvre en vue de la restauration de l’économie gabonaise dans le cadre d’une nouvelle vision « tournée vers l’intérieur ». Enfin, la section 4 conclut.

II-Conception de l’Etat et tendances des relations économiques avec l’extérieur

La théorie des choix publics distingue les natures de l’Etat en fonction de trois caractéristiques : (i) le processus de choix publics ; (ii) la motivation ; (iii) les informations détenues par le décideur public. S’agissant du processus de choix public, l’Etat est « Dictatorial » lorsque le pouvoir de décision est exercé par un individu, ou « Démocratique » quand ce pouvoir est détenu par le peuple (Arrow, 1972). Pour ce qui est de la nature du décideur public, il est possible de distinguer un décideur Public « bienveillant » (Bergson, 1938 ; Samuelson, 1947 ; Rawls, 1971), qui maximise le bien-être social, ou « opportuniste », qui priorise son intérêt personnel au détriment du bien-être social (Buchanan et Tullock, 1962 ; Nordhaus, 1970). Enfin, en ce qui concerne l’information détenue par le décideur public, elle peut être « en connaissance parfaite » ou « ignorance partielle » (Laffont et Tirole, 1999 ; Ikeda, 2003). Dans le contexte gabonais, l’arrivée au pouvoir du Général Brice Clotaire Oligui Nguéma par un coup d’Etat militaire, anticonstitutionnel, situe immédiatement le pays dans le cadre d’une dictature, au sens d’Arrow (1972). Cependant, ce coup d’Etat militaire ayant pour objet d’épargner le Gabon d’une effusion de sang post-électorale et restaurer les institutions du pays, et au regard du sentiment d’approbation que suscite les premières décisions du CRTI auprès de la population, il convient de considérer l’Etat gabonais comme une « Dictature Bienveillante et Eclairée » (Ramsey, 1927 ; Olson, 1993 et Krueger, 1993). Ce qui n’est pas sans incidence tant sur l’activité économique interne du pays que ses relations économiques avec l’extérieur. Sur le plan national, le CTRI a pris un ensemble de décisions (institutionnalisation de la journée comptable du trésor public, règlement de la dette intérieure, mise sous gestion privée de la CNSS et de la CNAMGS, etc.) permettant de réduire les comportements opportunistes des opérateurs privés, ordonnateurs et comptables publics, de relancer la consommation et l’activité économique interne. Cependant, force est de reconnaître que la nature actuelle de l’Etat expose également le Gabon à des sanctions internationales. En effet, étant donné que la durée de la transition n’est pas précisée, pas plus que la date de l’élection présidentielle libre et transparente, qui sera organisée au terme de la période de transition, n’est pas connue, le Gabon pourrait être exposé à des sanctions internationales entrainant une réduction des investissements directs étrangers, un blocage des financements par les Partenaires Techniques et Financiers (Banque Africaine de Développement, Banque Mondiale, Fonds Monétaire International), un accès limité aux marchés financiers internationaux et aux financements bilatéraux.

En conséquence, le changement institutionnel et la période de Transition politique constituent une opportunité pour repenser le modèle de développement du Gabon de manière à passer d’une stratégie de développement qui dépend fondamentalement de l’extérieur à une option de développement endogène qui conduit les principaux acteurs de l’économie gabonaise à se réapproprier les leviers du développement pour bâtir une économie diversifiée, résiliente, susceptible de garantir la prospérité et le bien-être des gabonais. Dans cette perspective, il convient d’identifier les réformes susceptibles de favoriser la restauration de l’économie gabonaise dans le cadre d’une nouvelle vision « tournée vers l’intérieur ».

III-Les réformes en vue de la restauration de l’économie gabonaise dans le cadre de la nouvelle vision « tournée vers l’intérieur »

Elles portent sur le rôle de l’Etat et les finances publiques, d’une part, les entreprises et le système financier, d’autre part.

L’Etat et les finances publiques

La période de transition doit être l’occasion d’instaurer au Gabon un Etat réformateur, moins dispendieux, efficace et catalyseur de l’investissement privé et public dans différents facteurs sources d’externalités tels que le capital humain, la recherche-développement et les infrastructures (Lucas, 1988 ; Romer, 1990 ; Barro, 1990) de manière à engager l’économie gabonaise dans une trajectoire de croissance à long terme. A cet égard, on suggère que la loi de finances 2024, dont l’élaboration est imminente, constitue un tournant dans la gestion des finances publiques du Gabon avec un plan d’économies budgétaires substantielles. En effet, les premières décisions du CTRI relatives à la dissolution des institutions telles que la Cour Constitutionnelle, l’Assemblée nationale, le Sénat inclinent à penser que le Nouveau Régime veut rompre avec l’ordre budgétaire ancien marqué par une politique en-trompe-l’œil qui privilégie les dépenses ostentatoires et stériles. Par ailleurs, l’examen des montants affectés à divers postes du budget dans la loi des finances 2023, notamment la Présidence de la République, les dépenses transversales, les dotations pour dépenses d’utilité, les dépenses à caractère politique, les dotations pour fonds d’initiatives départementales, les subventions aux hydrocarbures, les dépenses fiscales inclinent à soutenir que des poches d’économies budgétaires sont possibles, même au titre dernier trimestre de l’exercice budgétaire 2023. Si l’on considère les économies dégagées grâce à la réduction substantielle de la taille du Gouvernement de la Transition par rapport aux équipes gouvernementales précédentes, une estimation non exhaustive des économies budgétaires potentielles pour la loi de finances 2024 suggère un niveau de 20% au moins. Sur la base du budget de l’année 2023, cela correspond à montant d’environ 700 milliards de CFA. Ces ressources pourraient être affectées prioritairement : i) à la lutte contre la pauvreté et la hausse de la vulnérabilité des ménages, dans un contexte de vie chère (le paiement aux retraités et leurs ayants-droits de l’arrimage des pensions au Nouveau Système de Rémunération et des rappels de solde pour les agents du secteur public y contribueraient) ; ii) à la résolution des difficultés d’approvisionnement des gabonais en eau potable et électricité pour les ménages et les entreprises ; iii) au financement des infrastructures, notamment les routes ; iv) au financement d’un programme de formation et d’employabilité en faveur des jeunes en vue de résorber le chômage qui touche cette frange de la population gabonaise. La nouvelle gestion des finances publiques implique également des actions en faveur de l’accroissement des recettes fiscales. Cela passe notamment par le renforcement de la transparence et la gouvernance, l’efficacité accrue de l’administration fiscale, l’augmentation des recettes fiscales par l’élargissement de l’assiette fiscale.

De même, pour conforter le développement de l’économie gabonaise « tournée vers l’intérieur », le régime de la Transition doit opter pour une stratégie de diversification fondée sur un nouveau paradigme : les IDN (Investissements Directs Nationaux), entendus comme les investissements des entreprises de droit gabonais localisées sur le territoire national. Le rôle de l’Etat étant d’organiser, inciter, superviser, voire parfois de contraindre. Une telle stratégie est susceptible de revêtir au moins trois axes : i) le développement par les entreprises gabonaises de nouvelles activités de production ; ii) le développement de joint-venture entre les IDN et les IDE (comme cela est rendu obligatoire dans un pays comme le Nigéria) ; iii) le réinvestissement d’une partie des bénéfices réalisés par les IDE au Gabon.

Fin de la première partie

Assoumou Ondo, Agrégé des Facultés des Sciences Economiques, Maître de Conférences, CIREGED-UOB ;

Mbouna Natacha Murielle, Agrégée des Facultés des Sciences de Gestion, Maître de Conférences, CIREGED-INSG ;

Ndjambou Ruphin, Agrégé des Facultés des Sciences de Gestion, Maître de Conférences, CIREGED-INSG ;

Mezui-Mbeng Pamphile, Agrégé des Facultés des Sciences Economiques, Maître de Conférences, CIREGED-UOB ;

Ekomié Jean-Jacques, Agrégé des Facultés des Sciences Economiques, Professeur Titulaire, CIREGED-UOB.