CAN 2023 : début réussi de la Côte d’Ivoire face à la Guinée-Bissau (2-0) !

Après une cérémonie inaugurale de rêves enjolivées de belles prestations artistiques, la Côte d’Ivoire a débuté sa compétition dans ce groupe A face à la Guinée-Bissau ce samedi 13 janvier 2024 au stade Olympique Ebimpé Alassane Ouattara devant plus de 36 658 supporters. Les hommes de Jean-Louis Gasset se sont imposés 2 buts à zéro grâce à Seko Fofana et Krasso.

Très en forme avant la phase finale de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), l’équipe des éléphants de la Côte d’Ivoire a tenu son pari d’amorcer un démarrage réussi dans sa compétition. Sous pression vu l’enjeu, les poulains de Jean-Louis Gasset n’ont ménagé aucun effort pour offrir du spectacle au public venu en masse assister à la mise en jambe de Franck Kessié et ses coéquipiers en mission « succès ».

Les Djurtus à la trappe !

Dans ce duel entre Ouest-africains, ce sont les éléphants qui ont dicté leur loi devant les 36 658 supporters qui ont effectué le déplacement du stade Olympique Ebimpé Alassane Ouattara. Plus affûtés que leurs adversaires du jour, les ivoiriens ont démarré timidement la rencontre. Un faux rythme qui semblait être une phase de repérage pour Seko Fofana, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré, tous alignés d’entrée de jeu.

C’est d’ailleurs le milieu d’Al-Nassr en Arabie Saoudite qui montre la voie à ses coéquipiers d’une frappe venue de l’espèce. Un missile bien calibrée dans la cage d’Ouparine Djoco totalement impuissant. On joue la 4eme minute et les éléphants mènent 1 but à zéro. S’en suivra une déferlante offensive dans les défenses adverses dont la concrétisation de l’ultra domination est venue du pied de l’ancien Stéphanois Jean-Philippe Krasso à la 58e minute de jeu. 2-0 pour la Côte d’Ivoire. Le décrire restera inchangé.