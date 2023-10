Affaire Moussavou Hatem: la famille dénonce une détention arbitraire pour un chantier avancé à 97%

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’incarcération de l’entrepreneur Moussavou Abdoull Hatem serait-elle frappée du sceau de l’arbitraire ? C’est la question qu’on pourrait se poser après la sortie de l’avocat de ce dernier qui, au cours d’une conférence de presse ce mardi 17 octobre 2023, a battu en brèche les accusations portées contre son client, indiquant que le chantier du marché de Franceville assuré par lui est belle et bien exécuté à 97%.

C’est en présence de sa famille que Me Nicaise Narcisse Ondo Nguema a tenu à apporter des précisions sur les accusations qui pèsent sur son client arrêté et détenu au lendemain du coup de force du 30 aout 2023. Tout en balayant d’un revers de la main l’idée selon laquelle ce dernier serait de nationalité étrangère, l’avocat au Barreau du Gabon, a réfuté les chefs d’accusation retenus contre son client.

Violation des droits de la défense de Moussavou Abdoull Hatem ?

En effet, incarcéré depuis le 31 août dernier, l’entrepreneur gabonais Moussavou Abdoull Hatem est poursuivi pour non-exécution des marchés publics, violation des procédures de passation de marchés publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Il a pour ce faire, dénoncé la violation des droits à la défense, car empêché d’accéder au dossier de son client, pis l’avocat a relevé l’incohérence des accusations.

« Il apparait que l’infraction d’inexécution des marchés ne peut tenir, puisque le marché a été symboliquement inauguré par l’ancien chef de l’exécutif renversé dans la nuit du 30 août 2023. Ce marché est déjà exécuté à 97%. Il reste à peine 3% pour que le marché soit livré. », a-t-il confié. Concernant l’idée d’une obtention frauduleuse du marché parce que voisin de l’ancien directeur de cabinet Ian Ghislain Ngoulou, il a jugé ces assertions dénuées de sens.

C’est donc fort de ces observations que la famille et l’avocat ont tenu à condamner ces agissements qui ternissent l’image de la justice. A cet effet, il a demandé que justice soit faite, afin de faire respecter la loi, et mettre plus de lumière sur cette affaire qui fait couler encre et salive.