Adduction en eau : Jeannot Kalima propose la construction de 18 forages dans le Grand Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dès sa désignation par ses pairs à la tête du CTRI, Brice Oligui Nguema a fait de l’accès à l’eau potable et l’électricité son cheval de bataille. Une promesse qui prend progressivement forme puisque le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Jeannot Kalima, a eu une séance de travail ce 16 octobre avec les entités de tutelle. Une rencontre qui a permis d’acter la construction de 18 forages disséminés dans le grand Libreville.

L’eau potable est une denrée rare pour de nombreux compatriotes. Conscientes de cet enjeux, les autorités de la transition ont entrepris de prendre à bras le corps ce problème, en accélérant les chantiers d’adduction en eau, initiés dans le cadre du projet PIEPAL. Cependant, devant l’urgence des besoins des gabonais, le gouvernement a entrepris de trouver des solutions palliatives.

Des forages comme solution transitoire aux projets Piaepal et Mbomo

La visite des sites de stockage et de distribution d’eau ce week-end par le président de la Transition Brice Oligui Nguema, a permis de donner un coup d’accélérateur au programme d’alimentation en eau des ménages. En effet, après les retard accumulés des projets Piepal et Mbomo, et les retours peu optimistes qui lui ont été faits par les techniciens des dits projets, Brice Oligui Nguema a souhaité provisoirement contourner cette difficulté en proposant une alternative.



Au regard du retard criard dans la livraison des chantiers des projets tels que Piaepal, Mbomo etc, il faut des solutions transitoires à savoir des forages, peut-on lire dans le compte-rendu de la réunion entre le ministre et les directeurs généraux concernés. Les autorités annoncent par ailleurs que 18 forages doivent voir le jour dans les quartiers du Grand Libreville dépourvu en eau. La réunion d’urgence organisée à cet effet a donc permis d’évaluer le coût d’un tel investissement.